1/2的魔法影評｜入場記得帶大量紙巾！發射催淚彈大人細路都爆喊

我們的人生一切平分而二，好的事情，壞的事情，美的事情，醜的事情，但這一切都成為了我們。彼思新片《1/2的魔法》（Onward）講述的是魔法逝去的年代，魔物與妖精們都沒有往日的魔力，剩下的，只有平凡的人生。

然則《1/2的魔法》將一部公路電影成為兄弟倆的成長旅程，他們追悼逝去多年的父親，渴望那個成熟溫柔的男人可以一直陪伴自己，卻對他記憶模糊，記得他那雙大腳丫，樂天活潑的個性，除此之外什麼都毫無印象，父親到底在哪裡呢？如果再度見上他一面，我什麼都願意。

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將逝去的魔法，與早逝的父親作為連結，這讓《1/2的魔法》能夠在童趣之餘展現電影藝術動人的況味，不得不誇讚彼思多年以來的功力未減，將我們的認知翻轉，有了新樣貌，遺憾依舊在，我們只能珍惜當下自己所擁有的，其實《1/2的魔法》照樣活潑可愛，前半段是非常精彩的魔法展演，但到了後半段，我們眼見仁仔（湯賀蘭配音）與肥巴（基斯柏特配音）之間，從彼此的模糊到熟悉，方能得知，都是各自最愛的人。

仁仔與肥巴分別由湯賀蘭、基斯柏特配音。（《1/2的魔法》劇照）

長兄如父，《1/2的魔法》其實意象並不複雜，在於電影末尾所呈現的催淚彈，仁仔突然想起自己學會游泳，學會開車，享受與親人促膝長談，這一切都是哥哥肥巴所給予的，雖然他很笨，雖然他很魯莽，但是他是我最重要的哥哥。

我總覺得《1/2的魔法》就是因為這樣，才會讓人如此喜愛，兩個彼此珍愛的兄弟，必須經歷一場魔法的大冒險之後，就能找到答案，我們活了這麼多經年，也希望找到一個希冀的答案，讓自己對於過往釋懷，好好勇敢活下去。

【本文獲「白色豆腐蛋糕」授權轉載。】