經典視角｜《表姐你好嘢》網民讚「神預言」　張堅庭︰我有點尷尬

香港政局動盪，難免亦常有淚，不過香港人向來懂得苦中作樂，再痛的事情都學會借嘲諷來鎮痛。在這方面，有兩位阿姐級人馬經常出手相助，分別是「小鳳姐」與「表姐」。 小鳳姐行落井下石路線，熱烈地彈琴。至於來自1990年電影《表姐，你好嘢！》的「表姐」，她擔當神預言角色，每次出場即代表「又中」，命中率比任何補習天王更厲害，但心情就沒有小鳳姐那麼喜氣洋洋。 因為「港版國安法」，表姐近日於社交平台再度活躍起來，特別是那段「跌！跌！跌！跌！」言論，愈看愈好笑，只是愈笑愈不見得是歡笑多於唏噓。電影不經不覺已30年，身兼編劇與導演的張堅庭，看到自己的作品歷久常新本應滿心歡喜，不過當亂說一通的笑話變成真時，彼此心中矛盾又可有另一番感受。「喜劇永遠都是要荒謬，要超現實得來有少少真實混入，才會好笑，當一個喜劇預言或比喻變成事實，這肯定是一個悲劇。」張堅庭說。 攝影︰葉志明 影片拍攝︰詹郭敏、陳錦超 場地提供︰御一｜R ONE

（葉志明 攝）

「未到97，我自己都差不多完」

因為「港版國安法」，近日又有不少人分享戲中鄭裕玲被方剛挾持一幕，她為脫險，胡亂吹噓自己老頭子是解放軍將領，萬一自己有任何損傷，屆時子弟兵壓境，「聯合聲明完喇、一國兩制完喇、基本法完喇，到時港幣大跌、金融大跌、股市大跌、樓價大跌，跌！跌！跌！跌！跌！」

劇情歷歷在目，然後恆指於5月22日，因為推行「國安法」消息，單日急跌逾千三點。這個「神預言」是否這麼靈驗？張堅庭︰「當日寫這些對白不用成本，隨口亂說。老老實實，1997年自己輸股票輸到仆直，就算一國兩制未完，自己都差不多要完。今天再講一國兩制，香港人會好明白，因為怕兩種法治制度混合起來，會令大家失去信心。以前分享劇情，大家會話怕不怕將來變成這樣？但近年有人說都已經變成這樣。甚麼神預言，既已成事實，再分享條片都變得無意義，這種心情頗沉重。」

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內地曾於地下流傳

電影《表姐，你好嘢！》誕生於1990年，這是一個人心惶惶的年代，距離回歸還剩7年，那年頭出現一個信心危機，要走的早付諸實行，走不到的就要為一大堆未知數作好心理準備，而《表姐，你好嘢！》就一直擔當試劑角色，看看國家的接受程度。「電影在內地地下市場流行過，有次北上工作，有位不記得是電影還是京劇演員，拿住一盒（表姐）錄影帶跟我說︰『喜劇應該要這樣』、『喜劇應該要笑有份量的人』，他是靜靜的跟我說，我連忙說多謝。」張堅庭還指出，如果電影還可以在豆瓣之類的大型網站線上看到，就證明政局不算緊張，不過近年已找不到蹤影。

雖然是個人代表作，但張堅庭坦言這部作品，曾令他感到尷尬。「記得拍完《表姐》後，有跟明星足球隊和梅艷芳等人返內地，全程30多人，我躲在最後排，一直低着頭免得跟台上人有眼神接觸。期間突然有人在台上以普通話講話，坐前排的許冠文回頭望着我說︰『講到你了！』我當時繼續四圍亂望，不敢抬起頭認是自己。」

張堅庭戲中角色叫阿勝，本身一無是處，拉住姑姐衫尾撈到個公安做。（《表姐，你好嘢！》影片截圖）

香港將會充滿「阿勝」

坊間將「神預言」集中放在對白，其實戲中一個角色亦「神預言」了30年後，香港將會充滿這種人，這個角色叫「阿勝」，亦即是張堅庭親自演繹，拉衫尾跟隨姑姐來港混飯吃的侄仔。

當日決定參與演出，除了可慳回一個演員片酬，張堅庭更希望自己可以在一代人的記憶中存在。「我做演員不是求大紅大紫，不一定要成名，而是可以在別人記憶中有我一份子。我覺得影像和聲音在文化遺產上，影響非常深遠，在聲、畫、音齊全下，是個好立體的記憶。」

張堅庭自知演技不足，做演員只想借電影，在大家的回憶中有自己出現。（葉志明 攝）

阿勝這個人冇實力，靠姑姐關係當上公安，來港不為工作，貪圖吃喝玩樂，有事起來便匿在姑姐背後，完美演繹何謂插科打諢。本來是喜劇中一個小角色，但今天回望過來，倒是對港人的一點「啟示」。

張堅庭︰「如果想令香港人生活得舒服點，以阿勝這種態度生活可能會舒服點，是酸酸的。阿勝是否很『契弟』？我又不覺得，但他一定生存到，只是當你決定做阿勝，往後只會更加更加『阿勝』。這種人應該在未來的香港佔上大多數，因為這樣生活會舒服點。雖然阿勝是我創造出來，但我就不想自己變做阿勝。」來到今時今日，阿勝又是否在香港佔盡上風？