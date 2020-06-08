【007生死有時】拍攝日程流出　占士邦新戲做爸爸還有一個5歲女兒

電影
撰文：
最後更新日期：

由丹尼爾基克（Daniel Craig）主演的《007：生死有時》（No Time to Die）因受COVID-19新型冠狀病毒肺炎影響延至11月上映。最近有劇情流出，指占士邦將升格為爸爸，有一個五歲的女兒。

由丹尼爾基克主演的《007：生死有時》因疫情影響押後至11月上映。（《007：生死有時》劇照）

據英國傳媒報導，《007：生死有時》的拍攝日程表235號在eBay出售，該日程表列出劇組去年在意大利南部場景。劇組當天拍攝由Léa Seydoux飾演的Dr. Madeleine Swann及五歲女兒Mathilde的對手戲。據了解，Mathilde是占士邦與Dr. Madeleine Swann的女兒，並由童星Lisa-Dorah Sonne所飾演。

據了解Dr. Madeleine Swann將與占士邦結婚。（《007：生死有時》劇照）

有消息人士確認此事：「這是真的，占士邦將為人父，丹尼爾基克想讓這部作品充滿驚喜及娛樂。」該名消息人士續指出，丹尼爾基克年及占士邦都變得更成熟，占士邦將以父親的角度看世界，其行動或可能受親情影響：「這將開展全新劇線，及讓故事更有張力」。

由Léa Seydoux飾演的Dr. Madeleine Swann竟與007結婚，兩人還有一個五歲大的女兒。（《007：生死有時》劇照）

【007生死有時】傳Daniel Craig唔捨得卸任　5大候選男神接棒無望
【新冠肺炎】《007：生死有時》押後半年上映　仲有5部電影改期
【007生死有時】丹尼爾格力主題曲都管　Billie大爆︰我被人討厭
占士邦敵不過武漢肺炎　《007：生死有時》被迫取消內地電影宣傳
【007生死有時】丹尼爾基克卸任在即　《哈利波特》男星自薦接棒
【007生死有時】製片拒「女占士邦」接棒：他是有缺憾的優秀男人
【007生死有時】Billie Eilish獻聲主題曲曝光　重溫歷代經典歌曲
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。