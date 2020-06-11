金都｜專訪鄧麗欣婚禮從簡不一定擺酒　「但有樣嘢男方一定要做」

新戲《金都》故名思義圍繞結婚這話題，由鄧麗欣（Stephy）及朱栢康主演，Stephy在戲中被拍拖兼同居多年的男友催婚，鮑起靜演的未來奶奶就有極強控制慾，她接受專訪時也坦言「婆媳關係是人生的大課題」。

角色對於婚姻躊躇不定，現實中她就覺得人生並沒有所謂的藍圖，「幾多歲就要結婚生仔嗎？去婚禮為何一定要吃乳豬？」她甚至覺得很多典禮、形式都可以省略，唯獨以下這一件事是不可或缺。

鄧麗欣在《金都》被拍拖兼同居多年的男友催婚，同時面對鮑起靜演的霸道未來奶奶，Stephy接受專訪時分享兩性關係的相處之道，亦談及婆媳關係這道難題。（梁碧玲 攝）

《金都》由獲得今屆香港電影金像獎新晉導演獎的黃綺琳執導，鄧麗欣及朱栢康主演，一聽戲名香港人大概都會聯想起位於旺角的金都商場，一個包辦各式婚禮、租借婚紗禮服、買賣金銀珠寶、訂製花球囍帖的地方，服務應有盡有。

故事中的阿芳（鄧麗欣 飾）不如一般心急恨嫁的女生，反而她對婚姻猶豫不決，同時被一段多年前為錢而假結婚的爛攤子所困擾。

Edward與阿芳拍拖兼同居多年，男友求婚後，阿芳卻有點不知所措。（《金都》劇照）

Stephy透露拍攝這部戲之前，原來從沒踏足過金都商場，只知道香港有個地方，專門經營婚禮相關的服務和產品。「我去到都覺得幾大開眼戒，真是想到甚麼婚宴的用品，中式定西式、影相，連捉姦都有，找偵探的店舖，認真是一條龍服務。由你未結婚到，結婚後的服務都有，是個很有趣和特別的地方。」

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Stephy透露拍攝這部戲前從沒踏足過金都商場，「去到大開眼戒，想到甚麼婚宴的用品，中式定西式、影相，連捉姦都有。」（梁碧玲 攝）

電影牽涉很多兩性相處之道，也令大家反思結婚生子是否愛情最美滿的結局，Stephy也有分享自己的一套愛情觀，「細個不懂，就會覺得這些是理想當然的，幾多歲要讀書，讀完書出來工作，之後結婚、生小孩，就像全套服務。」

但Stephy就覺得漸漸長大，愛思考的她就有另一套想法，人生其實不一定要跟著藍圖去走，「尤其是我行到這個階段更會覺得，有很多事情都是變化大過計劃，變得太快，特別現在這麼多事發生，很多事不能預測，所以我覺得真正能夠快樂地活在當下才最重要。」

Stephy坦言自己走到這個階段，更加覺得有很多事情是變化大過計劃，「很多事自己不能預測，所以我覺得真正能夠快樂地活在當下才最重要。」（梁碧玲 攝）

「點解一定要食乳豬？」

人生各階段似乎都有一張既定的時間表，甚至連婚禮的路線和形式也似是有套方程式，不過Stephy卻不以為然，「尤其是去得愈來愈多婚禮，就會覺得為何都是一式一樣？一定要吃乳豬、敬酒嗎？是否這樣做婚姻會長久一點呢，但其實是不會的。」

她續說如果大家認為這些形式都是傳統習俗，樂意去行這一套當然沒有問題，但不代表跟從這個框架婚姻就等如會美滿幸福。說到底還是要選擇自己享受的一個方式，Stephy透露自己熱愛旅遊，不排除將來可能會旅行結婚，希望用一大筆辦婚禮的金錢，在一個自己喜歡的地方留個更深刻美好的回憶。

《金都》：6月11日上映。電影贏得新晉導演（黃綺琳）及最佳原創電影音樂（林二汶）。（《金都》劇照）

婚禮形式可以從簡 唯獨最重視這件事

舉辦婚禮的形式可以從簡，但Stephy覺得有某些部分還是堅持要有，「就算大家有一個共識要結婚，求婚這個過程都需要的，不是說要天花龍鳳那種、不用吊一個氫氣球上來寫著『你會嫁給我嗎』那樣。我不需要像演戲裡那些排場，但我會著重男生說的那段說話，『你為什麼想跟我結婚？』有沒有一些真心話想說呢，我覺得這是比一切形式更重要。」

舉辦婚禮的形式可以從簡，但Stephy覺得有一個部分還是堅持要有。（梁碧玲 攝）

+ 5 + 4 + 3

婆媳關係是人生的大課題

鮑起靜在《金都》演阿芳的未來家婆，對兒子Edward（朱栢康 飾）和女友的婚事、買樓等決定多多意見，控制慾極強，完美示範新抱、奶奶之間最常見的糾紛。Stephy表示她覺得尊重媽媽，聽她的話其實也是一種孝順的表現，但要適可而止，如果媽媽與老婆之間發生問題，男生絕對要處理不能逃避。

「婆媳關係也是一個大家要學習的大課題，就算自己與媽媽都會有意見不合，何況結婚後對方是別人的媽媽，同時要保持一份尊敬和禮貌，情況的確較複雜。不過，現在我們講就容易，做起來可不是。」

鮑起靜在戲中演出阿芳的未來奶奶，她對兒子Edward和女友的婚事、買樓等決定都多多意見。 （《金都》劇照）

「千萬不要胡亂干涉我的東西」

電影中阿芳的未來家婆除了左右兒子和未來家嫂買樓的決定，甚至擅自登上兒子和女友的家為他們執拾，更把阿芳養的烏龜拿走，Stephy坦言這舍情況難以接受，「我現在與媽媽一起住，媽媽也不會碰我的物件，我喜歡自己收拾。其實無論對方是誰，是同屋的哪一位，我都覺得不要胡亂干涉我的東西，住在同一間屋都要有自己的空間。尤其是寵物，如果無緣無故我回到家中，發現你掉了我的「年糕」（Stephy的寵物），我會崩潰。」