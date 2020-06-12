伊雲麥葵格終與廿載髮妻離婚皆因1女子？　大囡曾直指對方係垃圾

因演出《迷幻列車 Trainspotting》、《星球大戰 Star Wars》等系列電影走紅的男星伊雲麥葵格（Ewan McGregor），近日與結婚超過20年的老婆Eva離婚生效，正式分道揚鑣。他因為和李安《雙子任務：疊影危機》（Gemini Man）女主角瑪莉温斯達（Mary Winstead）合演劇集假戲真做，堅持要和髮妻分開，一度讓兩人所生的大女Clara非常生氣、在社交平台上留言痛罵Mary是垃圾，引發軒然大波。

伊雲麥葵格極具親和力，曾演出唔少經典角色：

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銀幕形象風流不羈的伊雲麥葵格，一度被視為「銀幕上下判若兩人」的好爸爸、好丈夫，沒想到年近半百時一樣難逃「粉紅色的誘惑」。他與瑪莉温斯達在2014年劇集《冰血暴 Fargo》第三季飾演夫妻，被傳因此擦出愛的火花，果然之後伊雲就決定和Eva分手，不惜毀掉以往觀眾心目中的「賢夫良父」印象。

瑪莉温斯達甚具知性美，氣質可柔可剛，難怪迷倒好好先生伊雲：

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伊雲的大女Clara眼看瑪莉的影迷稱她是「最美麗、最有才華的女人」嬲到噴火，當場留言回覆鬧她是垃圾，網友批評這反應非常不得體，有人還嗆道：「妳就有種在她面前說，不要躲在鑑盤背後！」瑪莉的粉絲心疼偶像被罵，說道：「離婚是男女雙方都有關係，如果一個男人或女人對自己的婚姻感到很快樂，旁人根本破壞不了。」事後Clara雖然承認自己的行為不成熟，卻覺得那時的生氣與不安並非反常的表現。

伊雲麥葵格大女Clara身材與言論一樣惹火：

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無論如何，伊雲決心和瑪莉廝守，甚至跟隨女方到了李安拍攝《雙子任務》的外景地，只為爭取和她相聚的時間。對於Eva和幾位女兒，他也甘心付出贍養費，卻對於贍養費的金額有些抱怨，認為似乎被要得太高，不過他和Eva總算是正式斷得乾乾淨淨，往後彼此都可以追尋自己的新生活。

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