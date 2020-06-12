連詩雅《野狼與瑪莉》超大膽性感　網上瘋傳半裸意淫食「大雕燒」

曾經憑《喜愛夜蒲》提名第三十一屆香港電影金像獎「最佳新人獎」的連詩雅（Shiga），近日擔正演出TVB新劇《那些我愛過的人》第二女主角方書文（Sherman），不少觀眾都有讚她今次的表現不俗。

事實上提到連詩雅，不少人都會想起《喜愛夜蒲》系列，但其實在2015年連詩雅拍過一套電影，改編自香港知名漫畫家鄭健和的《野狼與瑪莉》，戲中的她更搏、更出位、更性感！

連詩雅在《那些我愛過的人》中扮演婦產科聖手方書文。（YouTube影片擷圖）

宅男漫畫家的幻想，少不了床戲的部分。（影片擷圖）

連詩雅在戲中飾演一名宅男漫畫家（張睿家 飾）的幻想女神，由於是幻想，所以會有極多性感演出，當中包括連詩雅在餐廳當中除Bra換上大露背裝、塞胸墊、被摸胸、半裸上身跟戲中男演員身貼身、更有拍床戲的部分。不過數到最爆必定是她赤裸上身，趴在床上，一口一口去食台灣夜市搞笑名物，仿照男性生殖器官製作的「大雕燒」，這幕特寫更經常被瘋傳！

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連詩雅跟林建予被裸吊一幕，拍攝時連詩雅胸前只得黑布遮着。（影片擷圖）

拍完「大雕燒」大手入貨做手信

據知連詩雅跟林建予被裸體吊着一幕，拍攝當日連詩雅並無刻意清場，半裸上陣的她，只用黑布遮着前胸，監製和導演都大讚她的表現專業，完全配合，做到導演的要求。

另外，連詩雅在戲中含食「大雕燒」一幕，更成為一時熱話，意識大膽之餘，她更不怕影響形象，自言是抱着搞笑的心態去拍這幕戲，最搞笑是她拍完後，親自去夜市買了好幾件「大雕燒」作為手信送給同事，完全毫不介意。

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