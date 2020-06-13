經典視角｜《表姐你好嘢》奪影后　張堅庭爆Do姐缺席原因︰唔想輸

電影《表姐，你好嘢！》已經上映30年，提起這部經典，第一時間都會想起鄭裕玲（Do姐），將一個由內地來港辦案，遇到文化差異的女公安演繹得維肖維妙。不過你又可曾記得Do姐憑這個角色，奪得第10屆香港電影金像獎最佳女主角？

沒印象可能因為一直想不起她得獎畫面。無錯！Do姐的確沒有親身到現場拿獎，當時聲稱因忙於拍戲工作而缺席，但事隔30年，身為導演兼當日代領獎項的張堅庭，在今次訪問中舊事重提，還跟大家來個「真心話大冒險」，透露Do姐當日缺席真相。「都幾十年，是時候跟大家講清楚。」張堅庭說。 攝影︰葉志明 影片拍攝︰詹郭敏、陳錦超 場地提供︰御一空間｜R ONE Space

張堅庭大讚當年有「鄭九組」之稱的Do Do，表現專業，為《表姐，你好嘢！》給予充足時間拍攝，更事前自習做定功課。（葉志明 攝）

本來係拍《表「叔」，你好嘢！》

重提獎項前，先講講關於《表姐，你好嘢！》的一個小插曲，這個劇本一直都在張堅庭腦海蘊釀，而且心目中早有心水人選，但不是鄭裕玲，甚至不是女人！「其實第一稿本來打算找谷峰做男主角，故事叫《表叔，你好嘢！》，當時一心想找一位識講廣東話的外省演員，甚至不用拍喜劇出身，要為觀眾帶來驚喜。」直到後來落筆寫劇本，張堅庭發覺一個政治喜劇，如果不想太嚴肅，就要加入一些愛情元素去中和，但如果將愛情元素放在谷峰身上又似乎不太適合。想了又想，突然靈光一閃，倒不如將主角變做女性，既可軟性一點，又較易帶出浪漫感覺。

大家最記得谷峰（圖右）的演出，相信是在《九品芝麻官》中飾演常昆。（《九品芝麻官》劇照）

經典視角｜《表姐你好嘢》網民讚「神預言」 張堅庭︰我有點尷尬

「當我決定要轉用女演員，不用1分鐘，鄭裕玲已經在我腦海『噗』一聲彈出來！」當年Do姐在影壇有「鄭九組」之稱，意指人人爭住找她拍戲，足以一日開九組之多。所以要找她演並不容易，首要是劇本夠吸引，結果Do姐看畢劇本便答應演出。張堅庭︰「在這要為Do姐平反，大家以為她事忙，拍攝時間一定不足，事實上她給予我好充裕的檔期，她亦知道這個角色頗具挑戰，事前做了不少功課，連身體語言都想好練好，首日開工便演一次我看。我一看便『嘩！』一聲，就是要這種感覺，隨後便任由她發揮。」

Do姐在戲中的造型相當誇張，的確引人大笑。（《表姐，你好嘢！》影片截圖）

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喜劇演員難奪演技獎

電影一出大獲好評，除票房大收2,000萬，更掀起一股「表姐熱」，不停有跟風作出現。隨後電影入圍第十屆香港電影金像獎，當中最為矚目是Do姐候選最佳女主角，而一同競逐的候選名單包括︰張艾嘉《廟街皇后》、張曼玉《愛在他鄉的季節》、鞏俐《秦俑》，以及劉嘉玲《阿飛正傳》。

其餘四位候選影后

張堅庭︰「眾所周知，喜劇演員較難在電影獎項上有成績，事關大家會覺得這類電影偏重娛樂性，跟一些小眾或藝術電影一起競逐總會輸蝕。我記得事前Do Do問我︰『怎樣呀，知不知道誰會得獎？』我說不知道。她續問︰『你怎會不知道，你認識這麼多人，透露少少來聽』，我真的不知道啊……或許她見我說得這麼不肯定，聯想到自己機會甚微，於是當晚索性缺席頒獎禮。」

張堅庭重提Do姐當年缺席金像獎，依然大感婉惜︰「我代領時都覺得冇癮。」（葉志明 攝）

鄭裕玲《表姐你好嘢》奪影后 劉嘉玲耿耿於懷︰我接受唔到！

港女性格作祟？

事實上，電影在前一年已出戰台灣金馬獎，Do姐同樣挑戰影后寶座，可惜就輸給《滾滾紅塵》的林青霞，再加上另一對手劉嘉玲氣勢如虹，憑《阿飛正傳》先拔頭籌贏得法國南特三大洲電影節最佳女主角獎。種種跡象顯示獲獎機會甚微，所以Do姐寧願選擇開工都不願參與頒獎禮。張堅庭︰「老老實實，幾十年後才說，藉口來吧。候選幾位的確贏面大，都明白她為何選擇不出席，可能覺得會輸給《阿飛正傳》劉嘉玲。事實上這類小眾電影特別吸眼球，港女性格，一定要贏到盡，我才不跟你陪跑。」

張堅庭代Do姐領獎。（影片截圖）

事隔多年，張堅庭講起仍感到一片婉惜。「試想想如果Do姐上到台，台下一班頂級的女演員都要望住你領獎，那份榮譽是多厲害，所以我是覺得好可惜，我代她領獎時都不是味兒。」更甚是當日的頒獎嘉賓是Do姐老友發哥周潤發，單是講都覺得這個畫面相當難忘，現在只能在腦海繼續幻想。