【黑太陽：南京大屠殺】真實呈現戰爭慘況　日軍生劏孕婦嚇親觀眾

「禽獸導演」之稱的香港導演牟敦芾以執導重口味Cult片聞名，1988年推出香港實行電影分級制後首部三級片《黑太陽731》，呈現二戰期間日軍實行的各種變態人體實驗，極血腥變態劇情令電影大賣過千萬票房。

原來《黑太陽731》仲有續集，1995年上映的《黑太陽：南京大屠殺》講述這段令人痛心疾首的歷史，牟敦芾收起Cult片風格，將真實歷史影片融入劇情中，震撼程度不下於《黑太陽731》的變態實驗。

故事圍繞這名當漢奸的男子，最後仍逃不過日軍殺害。（電影截圖）

《黑太陽：南京大屠殺》劇情由1937年12月11日，南京被日軍圍城展開，日軍瘋狂屠殺手無寸鐵的百姓，日軍第六師團長谷壽夫在中華門說：「我們是第一個攻佔南京的部隊，必須載入史冊」，繼而命令解除軍紀三天，並指所有中國女人都是慰安婦，肆意姦殺。

電影畫面相當真實。（劇照）

之後日軍第十六師團團長中島今朝吾率部進入國民政府，他在蔣委員的辦公室裡設立了自己的司令部，南京正式淪陷。劇情以一名當上漢奸的男人為主視覺，他在南京城遊走，看盡日軍的暴行，雖然出賣自己但卻逃不過家人遭日軍姦殺，最終只剩下年幼的兒子逃過一劫。

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對比前作《打蛇》及《黑太陽731》的極盡血腥Cult片風格，《黑太陽：南京大屠殺》更著重真實地重塑歷史畫面，所以每隔一段戲都會加插歷史畫面、將真實人物的故事變成電影劇情，片中最Cult一幕要數日軍生劏孕婦取出嬰兒，原來是呼應二戰時被日軍狂插37刀後倖存的孕婦李秀英。

片末交代更多歷史資料。（電影截圖）

有指牟敦芾為了讓電影能夠在內地上映而減Cult，但最終仍未能如願，不過這部作品被不少內地網民奉為最真實的南京大屠殺電影，認為劇情更細緻地呈現日軍對不同群體的暴行，不論年齡、性別及宗教，都能施以層出不窮的暴行。雖然製作水平不算高，但劇本及畫面都有花心思，至今仍有不少網民討論，不過當年票房不佳，收不夠100萬港元。