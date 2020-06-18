【孤城淚】細路受警暴被迫一晚長大　走上勇武之途並非無緣故

親愛的朋友，請謹記，世界上沒有劣種或惡人， 只有壞的耕種者。 雨果《孤星淚》

上月美國發生白人警察在逮捕非裔男子佛洛伊德（George Floyd）期間使用膝蓋壓頸導致其死亡，引發國際關注「Black Lives Matter」運動，以及各地的警暴問題。剛好談及警暴兼種族問題、由Ladj Ly執導的法國電影《孤城淚》（Les Misérables）上月在香港上映，故事取材自2005年10月兩名北非裔男孩當時為躲避警察緝捕遭電死，使民眾震怒不已，引發長達三周的郊區騷亂；電影以「抗爭」為主命題，過了半小時才進入故事主線，講到小孩Issa貪玩偷了馬戲團的幼獅，警察追捕他期間童黨好友們緊隨其後，他們大呼：「他什麼也沒有做！」並隨手拿起垃圾朝着警察扔過去希望保護同伴，警察沉不住氣朝手無寸鐵的Issa頭部開槍……

警暴問題在世界各地均時有發生，只是解決方法不一。（劇照）

警察明知自己係錯所以想掩蓋真相

古語有云：「天網恢恢，疏而不漏」，這一幕偏偏被一個黑人小孩以航拍機拍下，三名警察心知不妙，連總是在嚷着「我就是法律！」為所欲為的隊長Chris也隨即下令不顧失去意識的Issa，不惜與黑社會聯手肆無忌憚作惡，都要尋回「罪證」避免負上刑責。從小在這地區長大、同樣擁有黝黑膚色的Gwada在開槍後後悔不已，禁不住在母親面前落下男兒淚，他嘗試過按捺住失控的Chris，但他還是成為了自己曾經不想成為的大人。新來的Stéphane算是不被權力沖昏頭腦的一個，他不同意同僚的作為，又說跟Chris、Gwada在一起的這一天是人生中最後悔的一天，可是他最後還是將那張航拍記憶卡交出，口裏說不，內心還是默許了強權，又有誰是無辜的？

孩子們不是沒想過要依靠大人，Issa被射傷後孩子們向「村長」求助，擁有航拍機的孩子在躲避警察追趕時也找上了黑人的「權力者」，可是這些被信任的成人卻沒有成為孩子們的靠背，村長反問憤怒不已的孩子們：「你們以為自己很勇武嗎？」（劇照）

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世界上沒有無緣無故的愛，也沒有無緣無故的恨。 毛澤東

當以暴制暴變成唯一的出路

Issa被防暴彈直射臉部致失去意識，但警察卻絲毫不認錯，甚至不讓他得到適當的治療，並要求他對外宣稱傷口是自己跌倒造成。就如預告片中都能看到的一句：「如果他們表現憤怒是唯一被聽到的途徑呢？」飽受壓迫的Issa結合童黨攜手「報復」，眾人穿上黑衣、蒙上臉容，在他們最熟悉的家園伏擊警察，並用炮仗和雜物把警察圍困在梯間，兩者展開激烈搏鬥。最後一個鏡頭Issa手持點燃的炮仗面朝警察，眼神堅定；那個片頭在香榭麗舍大道為法國隊加油的小孩，被迫一晚長大。