周星馳抵押豪宅「天比高」　被指與公司協議4年淨賺11.3億有關？

日前「星爺」周星馳被發現將自住的山頂超級豪宅「天比高」，抵押予美資背景摩根大通銀行貸款，外界猜測星爺是為了電影製作而作出資金調動。

今日（18日）就有週刊報道指，星爺抵押豪宅因為他在2017年出售自己公司的股份時，與內地買家簽下相關協議才有以上的舉動。

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對作品極有信心

據報道指，星爺在2017年出售私人公司「PREMIUM DATA ASSOCIATES LIMITED」（簡稱：PDAL）的股份時，曾向內地買家「上海的新文化公司」簽過一份協議。

他承諾在2016年至2019年期間這4年期間，公司的淨利潤不得低於一定標準，分別是不得低於1.7億人民幣（約1.8億港幣）、2.21億人民幣（約2.42億港幣）、2.873億人民幣（約3.14億港幣）以及3.617億人民幣（約3.96億港幣），4個財政年度合共要淨賺10.4億人民幣（約11.3億港幣），若達不到星爺需自掏腰包作補償或回購股份，可見星爺對自己的作品超有信心。

其實之前已有報道指，星爺是急於兌現承諾，要4年內淨賺10.4億，才促使星爺近年勤力開拍新戲。（資料圖片）

賀歲檔常客

因此之前已有報道指，這數年間星爺需密密開戲，連續數年都進佔中港賀歲檔。2000年代的星爺隔3、4年才上一套戲，但在近兩年卻每年都有一套戲上映，似乎是急於兌現淨賺11.3億港幣的承諾，促使他更勤力開拍電影。

有指《美人魚2》本來是要在2019年的賀歲檔上映，有傳星爺覺得後期製作需時，趕不及完成，於是急急開拍《新喜劇之王》來代替《美人魚2》的賀歲檔。

《美人魚》破紀錄式地大收特收。

《新喜劇之王》票房未如理想

2016年的電影《美人魚》口碑票房皆收，《美人魚》單在中國便已收33億人民幣（約36億港幣），更在全球獲得5.55億美元（約43億港幣），而2017年的《西遊伏妖篇》反應也不俗，全球票房達2.47億美元（約19億港幣）。

但被指是頂替《美人魚2》的《新喜劇之王》，雖然《新喜劇之王》大獲好評，但票房卻未如理想，在內地票房只有6.28億元（約6.88億港幣）、香港票房為2,196萬元，可見有所差距，帶來壓力。

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2017年的《西遊伏妖篇》迴響不俗，全球票房達2.47億美元（約19億港幣）。（資料圖片）

《新喜劇天王》由多家公司合資，PDAL要收達到3.617億元人民幣（約3.96億港幣）的淨利潤，恐怕相當有困難。有指「上海的新文化公司」內部亦在人事方面有大變動，到底雙方會否繼續合作？相信未來亦會受大家關注。

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另一邊廂，星爺與舊愛于文鳳也有金錢糾葛，據知于文鳳當年曾擔任星爺的財務顧問，為他理財13年，聲稱為星爺的身家漲到50億元港幣。10年前二人分手，于文鳳在2012及2017年向法院提告指星爺曾對她有口頭協議，需要向她支付獲利項目除稅後的利潤10%當作佣金。

于文鳳稱分手後繼續為周星馳處理財務，因星爺答應她會分紅。（視覺中國）

「天比高」當年估價為港幣8億，于文鳳指出她應該能獲得佣金8千萬港幣，但她表示星爺只給了她1千萬港幣，所以她打算追討另外的7千萬港幣佣金。這單官司將在今年11月開庭，預計審訊15日。

而于文鳳與星爺分手後，有指她與廖創興銀行主席長子廖堯城（Andrew）交往中，有指Andrew的身家也達百億港幣。