奧斯卡影帝接拍拳王「泰臣傳記」　瘋狂操肌網民仲厭唔夠大隻？

荷里活影星占美霍士（Jamie Foxx），15年前憑電影《Ray》演出歌神Ray Charles一角獲封奧斯卡金像影帝，今次他再挑戰傳記電影，宣布將會在新片飾演前重量級拳王泰臣（Mike Tyson），更表示最近已為角色積極操肌。

占美霍士（Jamie Foxx）曾參與不少經典電影演出，像是讓他獲得第一次奧斯卡提名、與湯告魯斯（Tom Cruise）合作的《同行殺機》（Collateral），還有成名作《Ray》、《The Soloist》等。（GettyImages）

現年52歲的占美霍士日前與電影人Mark Birnbaum在Instagram開live，期間他透露新戲即將開拍，確認自己會演出拳王泰臣一角。其實早在2014年，占美已經宣布會接拍以傳奇拳擊手泰臣為中心的傳記電影，不過一直未有下文。

占美霍士擁有音樂底子的他，演出風格多變，不只是音樂片，就連驚悚片、動作片也都能在觀眾心中留下深刻的印象。（GettyImages）

占美霍士瘋狂操肌

今次占美霍士就在網上透露電影正在籌備中，「拍攝傳記片是困難的事，有時要花20年才能完成。」占美表示自己正為角色默默操練，每天基本操練是每組動作做100下掌上壓、、60下引體上升和60下雙槓撐體。

占美最近瘋狂操肌，鍛鍊身體他更對演出很有信心，「我保證你，人們會在街上衝過來，要求我簽名，並認為我就是泰臣。」他也表示相信電影以泰臣的故事為主，不論由年輕到年老的人，都會從這部作品明白到泰臣這個人的歷程。

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二人私下是好友 認識過程很有趣

占美霍士每天都到健身室訓練兼谷肌，不過對於他要演出泰臣，有網民就覺得占美在身型上不及泰臣大隻，相距甚遠，希望占美默默操練後能追上泰臣的勁健碩的身材。其實，占美霍士與泰臣私下是好友，認識的過程更相當有淵源。

占美霍士的表情說明一切。（影片截圖）

占美霍士透露他與泰臣相識的經過，過程都幾奇怪，原來在多年前，占美當時大約22歲，「我在台上做棟篤笑，我以泰臣來開玩笑，台下的觀眾沒有拍掌，也沒有人笑，你知道為什麼嗎？因為泰臣也在現場。」

接著有觀眾叫他繼續：「泰臣話繼續導說這玩笑，但最好要夠有趣。」占美霍士自然繼續說下去，而那場表演也獲得泰臣起立鼓掌及讚賞。自此之後，他與泰臣就成為好友。