晚吹｜Naomi拍謝霆鋒《2002》撞到正　屋邨靈異事同藏屍案有關？

很多人都說拍戲容易撞鬼，今集ViuTV節目《晚吹- 總有一瓣喺左近》就請來女模Naomi分享她拍攝由謝霆鋒、馮德倫主演《2002》，以及在《見鬼10》演出女鬼時遇上的靈異事件，主持潘紹聰聽完更聯想起一單在公共屋邨發生的「藏屍案」。

今集ViuTV節目《晚吹- 總有一瓣喺左近》就請來Naomi分享她拍攝時遇過的靈異經歷。（影片截圖）

今集《晚吹- 總有一瓣喺左近》請來藝人Naomi，分享她拍攝鬼片時遇過的撞鬼經歷，她透露因為自己不論是工作還是日常生活，都經常看到靈體，有次拍攝時認識了師傅，所以她近年跟了師傅學法。

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扮女鬼惹鬼？

Naomi憶述大約在2004至2005年，當時她在牛頭角下邨拍《見鬼10》，該處現在已經清拆重建了。「那場戲，我是飾演鬼，那屋邨只有大約十多層，我們拍攝的樓層已經沒有人居住，有幾個空置單位讓工作人員擺放東西，做化妝間。」

當日Naomi的通告是在晚上11時到達，因為女鬼妝關係，妝後她看不到東西，由於不方便自己走動，於是等埋位時就被安排坐在輪椅上，方便由工作人員推移。

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Naomi透露因為自己不論是工作時定日常生活，都經常看到靈體，近年她更跟了師傳學法。（影片截圖）

輪椅自行移動

「當時全組人到了下邨的街道上拍攝，剩我一人在樓上等待，突然感覺點解會毛管戙呢？我聽到有很多說話和笑聲，是從隔壁傳來，周圍沒有人，起初認定是劇組人員在說話。」Naomi表示那時有一個女助導專門照顧我，但大聲叫她時卻沒有回應，「突然自己坐著的輪椅自己在移動，不是很快的速度，而是慢慢向前向後移動，很輕的力量，好像有人推著。」

主持岑樂怡及詹朗林都話聽到都已經覺得很害怕。（影片截圖）

之後，有燈光工作人員以及照顧Naomi的女助導上來，關心她情況，期間輪椅再沒移動，但當他們落樓開工時，上述的怪事又再發生。「輪椅移動時，我不能站起來，但我已經毛骨悚然，一直聽到有人在說話和笑，我要到大約清晨4時才到樓下拍攝。」但她當時並不敢跟劇組任何人提及這件事，以免影響大家工作。

潘紹聰就提及這條邨其實曾經發生藏屍案，未知兩者是否有關，但另一主持詹朗林就話，「都算是幸運了，畢竟它不會很影響她拍攝的工作，沒有出事故或有人受傷。」

Naomi在2001年拍攝《2002》時，是特約演員，曾與另外5個女生去廁所時遇上怪事。（影片截圖）

小便整濕對方隻腳？

Naomi之後又分享了另一宗遇過的靈異事件，那次是拍由謝霆鋒、馮德倫主演的《2002》，當時在2001年拍攝，她是特約演員，方力申和安雅也有份演。那場戲在凌晨拍攝，她記得那時用的廁所是那種連着繩子沖廁的蹲廁，因為她們不是主要演員，去洗手間時會一組人去。

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「廁所裡沒有燈，特約公司會有人帶領，俾一個有小電筒我們照明用，因為廁所只有五格，所以六個人一組，一個負責拿電筒。就在她們上廁所時，我聽到很多人小便的聲音。」突然之間，有一個女生連褲都沒穿好，在最後一間衝出來大叫一聲，「後來問她發生甚麼事，她說有一把女性的聲音對她說，『你痾濕我隻腳』。」Naomi表示當時的確聽到好多回音，原本以為只是那5個廁格的女生在聊天而已，沒想到是有靈體在現場。