福山雅治幕前溫文爾雅　真人愛「開黃腔」兼嚴重潔癖小解有講究

現年51歲的福山雅治，由90年代開始已經是一代男神，雖然當日的婚訊一度令不少女粉絲心痛不已，但型佬就算結埋婚都係型，最近更與50歲「凍齡女神」石田百合子，合作新戲《日間演奏會散場時》，譜出熟男戀曲。

福山在戲中飾演古典結他演奏家，看似符合他那份古典優雅氣質，事實上福山真人極富幽默感，仲坦言要將自己最真一面帶給觀眾，不時開「黃腔」講鹹濕笑話，而且男神仲有好多生活怪癖，你又知道幾多？

雖然兩位都已5字頭，但一樣拍出一份動人的愛情故事。（《日間演奏會散場時》劇照）

在《日間演奏會散場時》福山雅治飾演古典結他演奏家，現實中，作為歌手的他不時在演唱會上自彈自唱，不過問到他當日學結他原因，原來就是簡單地想追女仔，更間接為他鋪上做歌手之路。「中學時加入相關社團，本來在樂團中擔任結他手，幻想可以一邊飲酒作樂，一邊在人群中挑選心儀的女生帶回家，後來因主唱退團，他只好頂硬上兼任主唱，結果意外開啟了他當上男歌手之路。」

自封「平成鹹濕男爵」

如果你是由日劇開始認識福山雅治，《神探伽利略》的物理學教授，遠至《同一屋簷下》的醫生二佬，只要架起眼鏡，福山就是能演出一副專業模樣。不過現實中的他，其實最愛展現個人貼地一面，最出名是自封「平成鹹濕男爵」，自言一收工回家就會看AV來輕鬆一下，更自爆家中有一整幅牆的櫃，全是珍藏AV，非常誇張。

不少香港觀眾都是因為《同一屋簷下》開始認識福山雅治。（《同一屋簷下》劇照）

他又喜歡在主持的電台節目，甚至演唱會上大開黃腔，曾經有次邀請廣末涼子上節目做嘉賓，他竟當面講句︰「我一見到你，體內所有體液都不自覺流出來了！」一時間令廣末涼子不懂回應。他更曾戲言如果唱片大賣，會將私處的毛髮染色後再送給歌迷作為獎品，言論可謂踩晒界。

一套《神探伽利略》，令福山雅治再創事業高峰。（《神探伽利略》劇照）

坐低小解全因有潔癖

有指福山雅治是個嚴重潔癖的人，雖然他不認同，因為他所作的行徑已超越潔癖這層面，甚至去到有強迫症的情況。例如有朋友爆他洗衫會好注重顏色深淺，絕對要分開洗。而他自己亦親自講到，每次沖涼都會順手清潔埋浴室的水漬才肯離開。面對玻璃杯上的指紋更加是忍受不到，一定要抹乾淨，還有為確保家中廁所清潔，在家如廁無論大小都會坐着去，可見現實中的男神真係比幕前的更精彩有趣。