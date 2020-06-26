內地影業不敢在康城使大錢買電影　高層：「有種消沉的絕望感」

新冠肺炎疫情蔓延全球，內地戲院遲遲未有重開，當地電影業受重創。近日，康城虛擬市場（Cannes Virtual Market）已在網上開幕，內地電影公司作為昔日主要的購買力，今年買片變得相當謹慎。

據外媒報道，內地電影業處於困境，有行內人士更表示，「有一種消沉的絕望感。」

內地戲院已經接近停開半年，電影業陷入停頓，由生產、製作、發行及放映都大受影響。（微博圖片）

內地買家今年非常保守

法國康城影展與電影市場展因為新冠肺炎疫情停辦，並舉行康城虛擬市場（Cannes Virtual Market），於6月22日至28日上線。這個虛擬市場將在為期六天，舉行全球線上交易活動，為全球買家提供已完成的影片放映、片花、樣片等。以往中國買家都會相當積極買片，但今年因為當地戲院遲遲未有重開，所以今年非常保守，不敢豪灑金錢買片。

有內地1戲院為了自救更在外擺地攤，賣爆谷、零食、飲料、電影衍生出來的產品，甚至有戲院老闆，親自擺檔賣燒魷魚。（微博圖片）

「一種消沉的絕望感」

據外媒《HollywoodReporter》報道，內地電影產業的一位高層表示，行內瀰漫著「一種消沉的絕望感」，「我們的希望已經被粉碎了好幾次，沒人知道這種情況還能持續多久，幾週，幾個月，幾年？」

不經不覺內地戲院已經停開超過140天。（微博圖片）

內地戲院自1月尾開始，《唐人街探案3》、《姜子牙》等賀歲檔新戲緊急撤檔，1月24日內地所有戲院就宣布暫停營業。3月下旬，曾經有部分地區的戲院短暫重開，但最後都被國家電影局緊急叫停，自今內地戲院已接近停開半年。

睇返外國各地，包括美國、歐洲、澳洲、日本和韓國等都因疫情放緩而陸續恢復營業美國，但內地的戲院卻一直未有起色。

內地戲院點樣自救？

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曾購入過《小偷家族》及《星仔打官司》的路畫影業負責人蔡公明就表示，康城虛擬市場在某程度上帶給他們希望，「我們知道當中有不少好的項目和作品，可以看到全球電影業仍然活躍而且健康。但說實話，我認為今年根本沒有很多中國公司會購買影片。我們的行業已經遭受了嚴重的傷害，已經半年了，大家現在都必須非常謹慎地對待財務狀況，中小型公司及大公司也是如此。」

雖然迪士尼的《花木蘭》以及基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）的新作《天能》（Tenet）暫定分別在7月24日和7月31日上映，但內地的不確定局勢很可能會影響到荷里活，事關這兩部電影原本也有望能在內地的電影市場取得很高票房。

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影院連鎖店Lumiere Pavilions的董事長胡其鳴（Jimmy Wu）就指，「有點悲傷，我覺得7月戲院重開的機會也不大，但我們仍在為此做準備，以防萬一。」不少業內人士也擔心電影行業很可能要到今年秋天才有可能復甦。