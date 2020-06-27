梁朝偉58歲生日曬踩板片　細數影帝「活到老學到老」生活態度

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今日6月27日是影帝梁朝偉58歲的生日，早前得知他正在澳洲等待Marvel超級英雄電影《上氣》復工，不過日前就有網民拍到他出現在巴黎戴高樂機場，去法國拍攝新戲《獵狐行動》。

而今早劉嘉玲都有跟影迷分享一條梁朝偉最新的影片，並寫下「Happy birthday」，轉發的梁朝偉則寫下「活到老學到老」，偉仔真係好鍾意挑戰新事物！其實偉仔除了鍾意挑戰外，仲有5件你或許不知道的事！

梁朝偉今日58歲生日，劉嘉玲開post祝梁朝偉「Happy Birthday」。（IG@carinalau1208）

梁朝偉玩滑板片段：

梁朝偉5次封香港金像獎影帝、3次獲金馬獎影帝、更是香港第一人奪走康城影帝。（Getty Images）

5奪金像獎影帝成紀錄

梁朝偉在影圈的成就可謂難以有人與他匹敵，他先後5次封香港金像獎影帝，其作品包括：《重慶森林》、《春光乍洩》、《花樣年華》、《無間道》以及《2046》，再分別憑《重慶森林》、《無間道》以及《色，戒》3次獲金馬獎影帝，當中《重慶森林》和《無間道》更為他帶來了雙料影帝的稱號，而《花樣年華》更為他帶來了首個康城影帝，成為香港第一人，現時更未有超越他。

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