《上氣》無懼新冠肺炎月底再開工？一個原因令Marvel決定極速復拍

新冠肺炎（COVID19）疫情嚴重衝擊荷李活，除了因北美確診人數與日俱增、戲院重開又關閉造成大片先後延檔而票房慘淡外，一度看似本月份能夠再次恢復的影視節目攝製，可能還無法如預期回歸正常。不過Marvel首部華人英雄電影《上氣》，已經預計在本月底復拍，因為外景地並不在美國而在澳洲，且澳洲對疫情的控制相較美國還是好些，劇組人員可以在更安全的條件下工作。

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《上氣》由中國東北出生、加拿大長大的劉思慕主演，影帝梁朝偉扮演大反派，近來在美國大為走紅的Awkwafina也是片中要角，其實年初已在澳洲開拍，卻因為新冠肺炎疫情蔓延至澳洲而喊停，由於資深影帝湯漢斯與妻子在澳洲被傳染，政府方面更加重視新冠肺炎的防疫，目前來說情況比美國好得多，Marvel及所屬的迪士尼和澳洲有關當局密切聯繫，確保《上氣》可以在很安全的環境下拍攝，然而澳洲天氣即將進入冬天，近日的確診案例亦有增加，能否真的順利復拍，還待觀察。

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