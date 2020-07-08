我老細係天后｜3大難服侍巨星　飲水指定溫度　剪花竟有一定尺寸

做明星助手要負責陪藝人完成他們每天的行程，日對夜對，遇著天王、天后級人馬，要求高又多真的不是人人做得來。

電影《我老細係天后》或者就道盡助理們的悲歌，現實中原來真的有不少天后非常難服侍，連飲一杯水的溫度、一枝飲管、甚至身邊盆花個花莖長度都有講究，認真是無其不有。

做明星助手真的要能人所不能，隨時24小時on call。（《我老細係天后》劇照）

電影《我老細係天后》講述一位受萬人景仰的大牌樂壇天后姬絲（翠茜意莉羅絲 飾），性格麻煩濕滯，日日耍盡助手瑪姬（狄高達莊遜 飾演），而瑪姬因為希望有有朝一日圓到音樂監製夢，對住難頂老闆都逆來順受兼吞聲忍氣。

演員演得出色，有好歌聽、女主角們的互動搞笑，觀眾睇得開心，但原來現實中的確有不少天后級相當難服侍。

現年61歲的麥當娜（Madonna），不至是天后，甚至獲封為樂壇皇太后，入行多年出名有性格兼有大明星的脾氣。據知，她開個唱至少有7大排場，對於馬桶、座墊都特別有要求；去海外開騷會自行帶來傢俱及陳設，營造家的感覺；演出後試過要求清理DNA等等。

以下更有天后級人馬，對工作人員衣服的材質、水的溫度有要求、再配以價值7000港元的飲管才收貨，種種要求真的是一般「凡人」怎樣想也想不出來。

點撃即睇以下3大巨星有幾難服侍？