陳豪聲帶問題專演反派　《極速傳說》愛滋針《金枝2》色誘曾志偉

有「師奶殺手」之稱的視帝陳豪近日在TVB電視劇《殺手》中飾演Zero一角，觀眾又可以晚晚見到他，其實除了劇之外，陳豪都拍過不少電影，他演出的首部電影更是三級片《晚9朝5》，同片主演有陳小春、張睿羚、周嘉玲、白嘉倩等人，其後他更有在訪問中提及「其實自己接受唔到露股！」

陳豪在戲中一如既往咁型！（《殺手》劇照）

首部三級片就演渣男

陳豪憑出眾的外貌20歲在澳洲投身模特兒行列，1994年回流香港首次入行拍戲，首部電影已經三級片，當中不乏性愛、裸露的畫面，陳豪更跟張睿羚有連場激戰，但其實陳豪在戲中本身有女朋友，但就在酒吧認識了張睿羚後，再帶她回自己的愛巢夜夜開心，的確有點渣。

多年後陳豪在接受訪問時提及《晚9朝5》，自己本來是想做模特兒，但有人叫佢拍戲就又試試「反正都係easy money, why not？自己一直都冇發明星、演員夢，完全冇諗過要做演員。）

1994年的陳豪勁青春，當時他才23歲，接拍首部三級片電影《朝9晚5》。（影片擷圖）

事關陳豪在拍攝《晚9朝5》有不少裸露畫面，更多的是露股，他更笑言：「成部戲有得震冇得瞓，新人啊嘛冇計，你第一次做戲又唔知做乜。導演叫你做咩咪做咩，相信是入行以來最激烈的一部戲」。後來提及他在戲中要露股，誤以為是他所能接受的尺度時，他激動說：「唔係！露股我接受唔到！哈哈，我係個啲表面開放，內裡保守。」

事後他再補充因為當時誤接《晚9朝5》三級片，只能夠硬住頭皮去拍，不過導演都有嫌他不夠放，會在後面用手推自己，幫他完成想要拍出來的畫面，因為當時真係唔識又冇經驗。

陳豪自言接戲後才知拍三級片，整個腦子都係「弊傢伙！死喇死喇！三級片？上錯船喇…」（影片擷圖）

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陳豪因聲帶有瘜肉以致聲沙，所拍的角色都不是太討好。（電影劇照）

其實陳豪當年因聲帶有瘜肉，所以令到他聲沙，接到的都是歹角或不討喜的人物，後來他接受手術後，變返靚聲王，靚仔又有型仲有把靚聲，坐穩師奶殺手地位，其後接拍《點對點》，紅起後終於在電影世界坐正做男主角，兼做返正常角色。