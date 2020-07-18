星爺研究院｜周星馳鬧人夠狠　楊能緊記應對金句︰一講佢就消氣

《少林足球》的豬肉佬楊能，自《喜劇之王》後開始跟周星馳混熟，除了當上星爺片場助手外，更在《少林足球》粉墨登場飾演一個有夢想的豬肉佬，演出令人印象難忘。

當星爺發現了你的喜感，自然捉緊不放，隨後在《美人魚》中更飾演館長一角，今次不用跳舞，但對白超多足以是一場獨腳戲，而且仲要加場「出水芙蓉」。意想不到是這角色在內地大受歡迎，更令楊能接下不少演出及廣告︰「我從未諗過會靠演技搵食，臨老行個運。」楊能說。

楊能參與了《少林足球》當電影助理後，星爺一有工開他便歸隊。（陳順禎 攝）

《少林足球》一跳舞星爺笑唔停

能夠跟周生熟絡，除了因為有共同嗜好打桌球，也要多得田雞田啟文提攜。話說當時正籌備《少林足球》，又要演三師兄又要身兼電影助理，田雞自覺分身不暇，於是向周生提議由楊能頂上，結果一做就做到現在，只要周生有戲開便立即歸隊。

這個豬肉佬，跟《國產凌凌漆》的唏噓豬肉佬唔會輸好多。(陳順禎 攝)

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提到《少林足球》豬肉佬一角，楊能無不知情，只是去到叫他埋位便做，要講甚麼對白都不知，莫說要跳舞。至於有何過人之處獲周生賞識？「他喜歡比較醜樣的人，本身不夠醜都要整到你醜為止。」道理相信一聽就明，至於何以忽發奇想要他跳舞，「周生話你就好似去跳的士高這樣，舉起雙手不停扭腰，扭大動作一點，總之不斷扭不斷向前行，扭大動作一點。」

這一幕，令星爺發掘出楊能的喜感。(《少林足球》影片截圖)

當時這個鏡頭，楊能是背住周生做的，不過從笑聲推測他一定收貨。「因為機器在我後面，我已經聽到他笑到不得了，但我仍不知情只有繼續跳，跳到他喊停為止。」要在眾人面前打大赤肋，盡量醜化自己，不是人人都願意做，不過楊能就有另一想法︰「我在片場這麼多年，再大名氣的演員都可以為角色犧牲，演員是演繹個角色，不是你真人，對方請得你來給你人工，你就要演好這個角色。」

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楊能大讚周星馳對跳舞好有天份，「他只是看了兩次陳國坤怎樣跳，便完全記得可以即時跳出來，真的了不起。」（《少林足球》影片截圖）

《美人魚》上水一幕拍足20 take

去到跟場《美人魚》，周生又有驚喜給他，今次是有整整一幕戲演，有大量對白要背的館長角色。「開工前我都不知道要演館長這角色，去到現場即時給你對白。」雖然這幕近乎個人表演的演出相當吃重，但NG得最多的並非這一幕。「是扮美人魚在浴缸冒出水面那幕，周生要求好高，要我沉落水中，既要噴氣製造水泡效果，又要望住鏡頭，就是這幾個動作都拍了20多次。回想起來覺得幾好玩，但在現場的壓力非常大。」

可以見到，楊能的演出的確無底線。（《美人魚》影片截圖）

周星馳都會呻辛苦︰「做咩要咁辛苦？」

周生對人要求高，但對自己都從不鬆懈，人前這位強者，其實都有氣餒時，一次楊能跟他拍完《美人魚》返回酒店，竟然跟他呻了一句︰「唉……做咩要咁辛苦？」事實上日以繼夜的拍攝工作非易事，這一下似是一時牢騷。「所以我同佢講，呢個係你嘅夢想，係你最鍾意嘅事業嘛？為興趣辛苦少少無所謂啦！」星爺想一想便笑說︰「咁又係！」在戲中扮演有偉大理想的舞蹈家，來到現實竟然真係有能耐可以一下點醒星爺，撻番著團火，邊個真邊個假，有時真係好難講。

楊能說館長一角在內地比豬肉佬更受歡迎，為他帶來不少工作。（《美人魚》影片截圖）

最緊要肯認錯

至於經常說星爺火氣大，經常罵人，楊能憑多年相處，就揣摩出一門對應法則。「他罵人罵得好厲害時，的確好得人驚，不過你要知道他不是罵你本人，只是罵你不懂演戲，達不到他的要求。其實你只要認句錯，說句︰『不好意思，沒經驗未試過這樣』，一句「不好意思」他便消氣，最緊要你肯承認自己的錯，但如果你再死撐不認錯，他只會罵得更兇。」最有趣是楊能眼中的星爺公私分明，拍完場戲，罵完你，轉個頭他又會跟你變回老友。「他分得好開，工作還工作，朋友還朋友。」這種相處法則，其實放到邊位老細身上都準。