張栢芝遭前經理人入稟違約　追討已收片酬達1200萬

近年轉戰內地的張栢芝，早在2011年簽訂予經理人余毓興，履行長達8年的「全球獨家經理人合約」，積極發展大陸市場。不過今日有消息指余毓興入稟高等法院，向張栢芝追討已收取的片酬，多達1,200萬港元。

2012年，張栢芝與經理人余毓興曾一起出席劇集《裸愛》的開鏡記者會。（視覺中國）

原告人包括余毓興和AEG Entertainment Group Limited，入稟高院控告「張栢芝」，指對方違反合約條款，已收取逾1,200萬元片酬後，未有履行承諾拍攝電影，故入稟追討已收取的片酬及賠償損失，並要求交代違約後與演藝有關的收入。

張栢芝遭入稟追討已收取的片酬。（視覺中國）

據知這張「全球獨家經理人合約」，由余毓興擔任張栢芝全球唯一的經理人，合約內容指出余願意先向張栢芝支付合共港幣4,000萬元的片酬，換取張栢芝參與由余毓興所安排的4齣電影拍攝工作。到2012年5月，余毓興再與張栢芝簽訂「張栢芝兩部電影片約合約」，片酬合計港幣2,000萬元，而余毓興亦已率先支付其中的276萬元予張栢芝。

近年栢芝最多在社交平台上載與囝囝的合照。（網上圖片）

由於余指張栢芝未有履行兩套電影的拍攝工作，故要求張栢芝歸還已收取的276萬元片酬，另外AEG則要求張歸還已收取的1,000萬元片酬，並須交代由2015年5月至2019年7月9日期間與演藝工作相關的收入，同時要求作出賠償。