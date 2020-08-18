哈利波特｜三童星首次見全球媒體　愛瑪屈臣答問已超有妙麗風格

《哈利波特》（Harry Potter）系列電影在全球捧紅戲中多位演員，19年前上映《哈利波特：神秘的魔法石》（Harry Potter and the Sorcerer's Stone）第一部電影時，瞬間就風靡全球。 回顧飾演哈利波特、妙麗及榮恩的丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe）、愛瑪屈臣（Emma Watson）及路拔格連（Rupert Grint）當年首度現亮相的訪問，當時幾位表現非常可愛，被問到會怎樣花費賺到的薪金？愛瑪屈臣的回答就相當「妙麗」。

2001年上映的《哈利波特：神秘的魔法石》由美國導演Chris Columbus執導，電影令幾位童星演員在全球爆紅。（《哈利波特：神秘的魔法石》劇照）

2001年上映的《哈利波特：神秘的魔法石》由美國導演Chris Columbus執導，第一集電影當時錄得9億7,500萬美元全球票房收入，更獲得三項奧斯卡獎項提名，開始省靚《哈利波特》的招牌，更令戲中多位童星演員名氣大增，爆紅全球。

丹尼爾烈格夫、愛瑪屈臣及路拔格連主演的《哈利波特》系列電影在2001年上映。（《哈利波特：神秘的魔法石》劇照）

飾演哈利波特、妙麗及榮恩的丹尼爾烈格夫、愛瑪屈臣及路拔格連，首次一起亮相見全球媒體，是在2000年的8月。

「哈利波特」丹尼爾烈格夫曾在紀錄片《Creating the World of Harry Potter》透露，當時他與演員們一起見記者，參與人生中首次記招，感覺都幾緊張，「我當時很害羞、很安靜，根本說不出話來。有趣的是，當時路拔格連（榮恩）是我們三個之中最健談的。」

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當三位童星被問到會怎樣使用第一次拍戲賺到的片酬，他們的回答就各有特色，愛瑪屈臣答案相當有妙麗的風格，「我怕我的答案會令你們所有人都覺得很悶，但我會把這筆錢存在銀行，直到我21 歲。」

瑪屈臣年紀細細已經很有妙麗成熟的風範。（GettyImages）

丹尼爾烈格夫就相對很怕醜，低頭說：「我不知道，我沒想到。」路拔格連接著就對着咪說，「以一個巫師來說，我們獲得的酬勞是麻瓜錢，我不太懂這件事。（Well, speaking like a wizard, we are going to get paid with muggle money and I don't understand it. ）」榮恩當時表現得相當入戲。

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雖然愛瑪屈臣年紀細細已經很有妙麗成熟的風範，但其實她之後曾在專訪中透露，首次與全球媒體見面時，望到周圍都是相機、閃光燈，她是感到非常緊張。

愛瑪屈臣在演出《哈利波特》前她在學校已演出過話劇。主角丹尼爾烈格夫就坦言他是同學們之間，讀小說讀得最少的一個，所以當時大家知道他獲選成為哈利波特都覺得很生氣，我與哈利波特最相似的是我也想要擁有一隻貓頭鷹。」而路拔格連就覺得自己跟榮恩都像，現實中他的家同樣有7個孩子，「我簡直跟榮恩相似得嚇人。」