馬拉薩尼亞32號陰宅｜真人真事改編　曾為人工流產地藏過百具嬰屍

西班牙恐怖電影《Malasaña 32》（台譯：《馬拉薩尼亞32號陰宅》）改編自西班牙的真實靈異慘案，19日為農曆7月1日鬼門關大開之日，日前台灣方面特地揀選當日舉辦首映，好讓觀眾有多重「享受」。

《馬拉薩尼亞32號陰宅》特意揀在鬼門關大開之日首映。（電影海報）

真實「不祥之街」 住親都出事

導演表示《馬拉薩尼亞32號陰宅》與一般的恐怖片不同，除了夠晒驚嚇，更會挑戰人最深處的恐懼，更對外界保證電影平均每2分鐘就有驚嚇位，甚至有驗片員在試片時都被嚇到心臟痛大叫暫停。

及後導演補充劇組參考了該區發生的真實事件，尤其是馬拉薩尼亞馬德里其中一區，都有很多不同的恐怖都市傳說，更有不少人離奇死在一條名為Antonio Grilo的街上，該地更被網民稱為「不祥之街」。

馬拉薩尼亞其中有一條街在40年代是死亡率最高。（電影劇照）

爸爸殘殺一家六口

事實上Antonio Grilo街在40年代是死亡率最高的街道，該條街上有一棟已有134年樓齡的老式公寓，同樣被名為「被詛咒的三號」，據非正式統計，該處平均一年發生一件死亡案件，更未計不時都有意外發生，的確令人覺得該地被人深深的咀咒過。

其中最出名的事件就是在1962年，44歲的爸爸在一個晚上用槌、手槍以及菜刀殘殺一家六口，之後再自殺身亡。

曾經有位爸爸一夜之間殘殺一家六口。（電影劇照）

過百具嬰屍藏於房中

其實在兩年後，一位單身女子住進了同一間屋，不過她為了隱瞞自己懷孕之事，秘密誕下BB後就將其藏在衣櫃中，讓他自生自滅而慘死，直到一次姊姊上門作客時才被揭穿。

然而「被詛咒的三號」老式公寓，並不是首次發生BB死亡案件，屋中的一間廢棄房間同樣被發現過有過百件BB屍體，後來就才發現原來該地是西班牙戰後一所秘密人工流產醫院。因為戰後貧窮關係，不少人冇能力湊大小朋友，所以只好進行墮胎，隨後此處便有大量BB屍體。不過最可怕當地的文化協會在該地設立一所博物館，集結各個恐怖都市傳說，令其成為馬拉薩尼亞特有的觀光地。