英國導演組織為防疫大減色慾情節　再建議由演員另一半上陣做替身

雖然新冠肺炎仍在全球肆虐，不過最近已有不少電影復工，劇組都加碼注意衛生和清潔狀況，規定工作人員都要戴上口罩，而演員只能在進行拍攝時除下口罩，但依然有個十分緊要的問題，就是應該如果去拍親密戲呢？

梅根都有全裸拍攝過床戲。（劇照）

英國導演組織發出最新的守則，考慮到拍攝裸露床戲時，演員們超近距離，又不能戴上任何防護衣物，建議再三考慮會否改走床戲，是不是可以用另外的表達方式來代替裸露床戲，當中更有用到《一夜風流》（It Happened One Night）、《北非諜影》（Casablanca）作為例子，因為兩套電影都沒有赤裸的性愛場面，但都沒有削弱當中的張力。

唔係個個都可以好似畢彼特同安祖蓮娜·祖莉在《史密夫決戰史密妻》熱戀的同時，又一同拍到親密戲。（影片擷圖）

而在最新的守則中，即使劇本本來有安排裸體的性愛戲份，亦可以由編導修改，好讓演員們可以不用除衫就能完成拍攝，保障大家有一定距離之外有更多的防護，盡量不用除衫，來減低感染的風險。

不過最令人出奇的是，遇上真的不可少的裸露床戲，該會建議演員本身的另一半可來擔任裸體鏡頭時的替身，不過備註都有寫下︰「不是所有演員的另一半都能在鏡頭前大方進行這種演出，而且很多人的體形都不一定能跟本來的伴侶匹配」，令人不禁反問這條條例有何用，而且不是所以演員都有另一半且樂意演出。