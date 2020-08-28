【寵物小精靈】傳小智比卡超23年後終進化　粉絲不捨：千祈唔好

相信《Pokémon》（寵物小精靈）動畫是不少80及90後的童年回憶，當年小智跟Pikachu（比卡超）的旅程也成為不少中、小學生的美好回憶。Pikachu陪伴小智成長，同時也伴隨著不少觀眾長大，當年官方曾解釋為何小智決意不讓Pikachu進化的原因，也讓一眾長大了的粉絲為之動容。然而這趟旅程可能即將進入尾聲，皆因近日網上流傳出官方新一集的內容，並有意將陪伴大家23季的Pikachu進化成Raichu（雷超）。新一集將在本月30日日本播出。

小智當年由大木博士手上獲得了Pikachu，這趟旅程開到第23年。（《Pokémon》劇照）

東京電視台在1997年播出改編自遊戲《Pokémon》的同名動畫系列，至今仍然播放中，並成為東京電視台最長壽節目。當年故事講述小智為了成為Pokémon大師，並從大木博士手上獲得了Pikachu，之後就踏出修行的旅程。他們在旅途上會遇到不同的人和Pokémon，並藉此延伸出人類與Pokémon之間的熱血故事。

重看這照片又有否勾起大家的童年回憶呢？（《Pokémon》劇照）

如今《Pokémon》最新的系列為《Pokémon Journeys》（寵物小精靈 旅途），而這系列由2019年11月17日開始播放，主角仍然是小智及Pikachu。這系列動畫講述小智受大木博士的邀請，而前往秋色市慶祝櫻木研究所成立。在旅程中，Lugia（利基亞）突然在秋色市港口現身，於是這讓小智認識了Lugia，並成為好朋友。除了慶祝櫻木研究所成立外，小智今次的目標是挑戰世界錦標賽。

《Pokémon Journeys》是《Pokémon》的最新系列動畫，並在去年11月開始播放。（《Pokémon Journeys》劇照）

看似熟悉的故事卻突然遭外國網民熱議，皆因網上流出新一集的故事大綱，旋即惹來網民猜測小智的Pikachu準備成為Raichu。在即將播出的第35集「收服比卡超」（日版：ピカチュウ、ゲットだぜ！！ ／ 英文版：I Got Pikachu!!）中，見到有一句「小智，即英文版的Satoshi，他的Pikachu都將會透過雷之石進化成Raichu，而這顆雷之石是由一隻女性Pikachu送上。」如果劇透屬實的話，相隔23年，Pikachu終於都要進化了。

網上驚傳小智的Pikachu會進化成Raichu，但有網民表示要留意官方的「提示」，皆因是用了「?!」的，所以看似是未確定。（Anipoke Fandom Twitter 圖片）

當年官方曾解釋小智決意不讓Pikachu進化的原因

在初代的《Pokémon》中，當時小智到枯葉道館挑戰紅色徽章，面對館主的Raichu，小智的Pikachu當然敗走。戰敗了的Pikachu送到醫院治療，當時喬伊小姐拿出雷之石，並建議小智讓Pikachu進化。可是有Charizard（噴火龍）進化的經驗，Charizard進化後不受控制，於是小智讓Pikachu自行決定。最後Pikachu因為不想忘記小智，而沒有進化，小智也尊重了Pikachu的決定。

如果在即將播映的新一集「收服比卡超」中，Pikachu真的透過雷之石進化成Raichu，也只好說一句「情關始終闖不過」，而新一集將在本月30日日本播出，屆時將會揭曉結果。