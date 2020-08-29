《黑豹2》仲未開拍點收科　兩大蛛絲馬跡顯示「豹妹」Shuri接班？

《黑豹》男主角Chadwick Boseman因為結腸癌病逝，終年43歲。續集《黑豹2》（Black Panther 2）原本確定要在2022年5月上映，連電影的反派和副標題都想好，萬萬想不現在卻傳來不幸的消息。

《黑豹》男主角Chadwick Boseman因為大腸癌病逝，終年43歲。 （《黑豹》劇照）

查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）2018年憑在全球大賺13.4億美元的《黑豹》在全球爆紅，電影叫好叫座，在奧斯卡提名最佳影片等7項大獎，最後獲最佳服裝設計等3項大獎。

+ 3 + 3 + 3

《黑豹2》原定於下年3月在澳洲拍攝



查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）早在2016年就罹患結腸癌第三期，帶病上陣仍然努力拍戲，甚至為角色鍛鍊、健身和保持體態，敬業的精神實在令人感動。

Marvel總裁Kevin Feige去年在「D23博覽會」上才宣布《黑豹2》由Ryan Coogler執導，將會在2022年5月6日在北美上映。

Marvel總裁Kevin Feige去年宣布《黑豹2》由Ryan Coogler執導，將會在2022年5月6日在北美上映。 （美聯社）

Chadwick Boseman：希望《黑豹2》維持之前建立的基礎



《黑豹2》獲視為MCU第五階段的重要電影，據外媒早前報道，《黑豹2》原定將於2021年3月開始拍攝，主要會在澳洲拍攝。

「黑豹」Chadwick Boseman曾經談及他對《黑豹2》的期望，「我希望我們能夠維持之前建立的基礎，並在此基礎上進行擴展、探索和發展。儘管導演可能已經與演員們分享了些少細節，但他還在寫作的初期。」Chadwick Boseman認為他們建立了一個文化和世界，所以必須要保持這個背景。

查特域克保斯曼（Chadwick Boseman），早前在Instagram拍片，當時暴瘦的身形已引起大家關注。（《黑豹》劇照）

有傳續集《黑豹2》會拍唔成



如今傳來噩耗，相信《黑豹2》的計劃會生變，T'Challa的缺席，續集會怎樣處理？Marvel方面暫時未有回應對策，由於飾演「黑豹」的Chadwick Boseman形象深入人心，外界有指《黑豹2》很大機會會「泡湯」，拍不成續集。

瓦干達公主Shuri接班，不知大家能否接受？（劇照）

其實早在埋下伏線由「黑豹妹」接棒？

但其實或許大家都可以發現一些蛛絲馬跡，即使電影與漫畫甚或小說沒有直接的關係，但其實根據Marvel原著漫畫所講，瓦干達公主Shuri很小時候已經想成為第一位女黑豹，不過她的母親並不同意。

自小便聰明絕頂的瓦干達公主Shuri，曾闖入競技場向她的叔叔S'yan挑戰爭奪「黑豹」之位，可惜被擊敗，而擊敗她的就是其哥哥T'Challa。在Shuri成長期間，瓦干達經歷了多場戰役，好戰的Shuri首次用烏木刀殺敵，不過因為技術仍然不太純熟，後來其兄長T'Challa答應訓練她，讓她在有需要時可接任瓦干達國王之位。

其次，4月的時候亦有一本以黑豹妹妹Shuri為主角的小說，故事提到Shuri拯救了瓦干達王國，年初也曾有風聲傳出飾演「黑豹妹」的Letitia Wright可能接班「黑豹」。

只是當時大眾都認為「黑豹」演出好好的，令人深刻又橫掃全球票房，沒理由換人吧。但現時看來，由「黑豹妹妹」瓦干達公主Shuri接棒的機會大增，很可能成為接班人。外界亦有傳Marvel可能會另覓國王，但畢竟Chadwick Boseman在首集的演出太過深刻，無論是「黑豹妹妹」定另有其人在續集擔正，相信觀眾也需要些少適應時間。