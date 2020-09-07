《新異變人》四不像？似猛鬼街又似飛越瘋人院　觀眾睇完黑人問號

我們看過許多的《變種特攻》（X-Men）系列電影，基因突變讓世界各地都有變種人，各自擁有不同能力，早從《變種特攻2》就知道他們會在青春期產生突變，確切得知自己的超能力，許多人帶來了災難，不被家人認同，幸好還有X教授（Professor X）願意接納他們，也幸好他們的身邊都是好人。

如果不是呢？如果他們無法控制自己的能力，引發一連串的恐怖災難呢？

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導演Josh Boone是個《變種特攻》漫畫迷，他深知《變種特攻》系列已被拍成史詩、冒險、R級喜劇等題材，但還未被拍成恐怖片，力圖讓《新異變人》具備恐怖片的樣貌，片長壓在兩小時內，主角擁有死別的創傷，蒼白卻又空洞的場景，不時冒出的汩汩鮮血，這都讓《新異變人》構築出迥異於其他《變種特攻》系列電影不同的樣貌，更像Josh Boone所說的《猛鬼街》（A Nightmare on Elm Street）、《飛越瘋人院》（One Flew Over the Cuckoo's Nest）的精神病院元素，一間偌大的醫院，看似正常的治療，卻潛藏著諸多秘密，不能觸碰，揭曉真相的代價，很有可能是性命。

《新異變人》當然無法像《飛越瘋人院》那樣批判現實社會的厚度，到底什麼才是正常或不正常，但我仍希冀《新異變人》至少要像《我有冇問題》（Girl, Interrupted）一樣，透過一群年輕病患在醫院內遇到的苦難，逐漸蛻變為人的成長歷程，再加上Josh Boone也很會刻劃細緻的青年情感，應該不是問題。

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然則《新異變人》卻在題材過於複雜的狀態下失準，問題多在於主要角色不多，五名變種人青年都有各自的創傷，有缺乏自信、遭霸凌排擠或是家人失和，不過Josh Boone在大致介紹完人物設定之後，急轉直下，開始一段又一段的炫技，再加上「Magik」伊利安娜（Anya Taylor-Joy飾演）能改造自己成為武器，並穿梭於地獄之間，主角群過去曾遇到的內心恐懼也全都具象化，幾段恐怖追殺的鋪陳，活像是在看溫子仁的《兒凶》（Insidious）系列。

《新異變人》的恐怖帶來刺激，恐懼化身為怪物，在年輕男女上允取允求，再加上他們所遇到的病院醫生其實不若他們想像，更讓他們亟欲想要逃生，電影幾段動作戲也刻意出現噴血橋段，也是為了在恐怖類型化題材的融合吧。可惜《新異變人》未見新意，就單純是科幻動作片加上恐怖片，而不是「科幻動作恐怖片」，對於等待已久的影迷來說，恐怕也是有些失望了。

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但還是得說《新異變人》成本耗資一億美金，原本我看了大半電影還不知為何，結尾的惡魔熊大戰卻讓我豁然開朗，五位主角的超能力輪番上陣對抗，做足了一部超級英雄電影該有的結尾大戰，很是精彩，再加上五位主角的表現確實都很好，即便二十世紀霍士影業（Twentieth Century Fox）已經被迪士尼併購，我們都知道電影不會有續集，電影一大半經營的Essex企業的幕後反派「Mister Sinister」也已經沒有意義（說也有趣，驚惡先生這一號經典反派早在《變種特攻：天啟滅世戰》（X-Men: Apocalypse）、《盧根》（Logan）都有暗示，結果最終仍無機會登場），但因為演員的表現出色，電影雖不夠創新但仍屬好看，確知全片不會有續集，我其實感到相當可惜。

是的，最後仍不免要稱讚一下演員群，以往《變種特攻》系列的主角人設都已被規定好，正義就是正義，邪惡就是邪惡，並未有模糊界線，不過主角群全片皆帶有一種徬徨感，不知要往哪一方走，也不知道未來，這種徬徨感意外讓我很愛這部電影的基本架構，未來迪士尼若要繼續拍《變種特攻》相關系列電影，希望也得參照這部電影的固有脈絡。

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