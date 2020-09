《新異變人》四不像？似猛鬼街又似飛越瘋人院　觀眾睇完黑人問號

我們看過許多的《變種特攻》(X-Men)系列電影,基因突變讓世界各地都有變種人,各自擁有不同能力,早從《變種特攻2》就知道他們會在青春期產生突變,確切得知自己的超能力,許多人帶來了災難,不被家人認同,幸好還有X教授(Professor X)願意接納他們,也幸好他們的身邊都是好人。

如果不是呢?如果他們無法控制自己的能力,引發一連串的恐怖災難呢?

導演Josh Boone是個《變種特攻》漫畫迷,他深知《變種特攻》系列已被拍成史詩、冒險、R級喜劇等題材,但還未被拍成恐怖片,力圖讓《新異變人》具備恐怖片的樣貌,片長壓在兩小時內,主角擁有死別的創傷,蒼白卻又空洞的場景,不時冒出的汩汩鮮血,這都讓《新異變人》構築出迥異於其他《變種特攻》系列電影不同的樣貌,更像Josh Boone所說的《猛鬼街》(A Nightmare on Elm Street)、《飛越瘋人院》(One Flew Over the Cuckoo's Nest)的精神病院元素,一間偌大的醫院,看似正常的治療,卻潛藏著諸多秘密,不能觸碰,揭曉真相的代價,很有可能是性命。

《新異變人》當然無法像《飛越瘋人院》那樣批判現實社會的厚度,到底什麼才是正常或不正常,但我仍希冀《新異變人》至少要像《我有冇問題》(Girl, Interrupted)一樣,透過一群年輕病患在醫院內遇到的苦難,逐漸蛻變為人的成長歷程,再加上Josh Boone也很會刻劃細緻的青年情感,應該不是問題。

然則《新異變人》卻在題材過於複雜的狀態下失準,問題多在於主要角色不多,五名變種人青年都有各自的創傷,有缺乏自信、遭霸凌排擠或是家人失和,不過Josh Boone在大致介紹完人物設定之後,急轉直下,開始一段又一段的炫技,再加上「Magik」伊利安娜(Anya Taylor-Joy飾演)能改造自己成為武器,並穿梭於地獄之間,主角群過去曾遇到的內心恐懼也全都具象化,幾段恐怖追殺的鋪陳,活像是在看溫子仁的《兒凶》(Insidious)系列。

《新異變人》的恐怖帶來刺激,恐懼化身為怪物,在年輕男女上允取允求,再加上他們所遇到的病院醫生其實不若他們想像,更讓他們亟欲想要逃生,電影幾段動作戲也刻意出現噴血橋段,也是為了在恐怖類型化題材的融合吧。可惜《新異變人》未見新意,就單純是科幻動作片加上恐怖片,而不是「科幻動作恐怖片」,對於等待已久的影迷來說,恐怕也是有些失望了。

但還是得說《新異變人》成本耗資一億美金,原本我看了大半電影還不知為何,結尾的惡魔熊大戰卻讓我豁然開朗,五位主角的超能力輪番上陣對抗,做足了一部超級英雄電影該有的結尾大戰,很是精彩,再加上五位主角的表現確實都很好,即便二十世紀霍士影業(Twentieth Century Fox)已經被迪士尼併購,我們都知道電影不會有續集,電影一大半經營的Essex企業的幕後反派「Mister Sinister」也已經沒有意義(說也有趣,驚惡先生這一號經典反派早在《變種特攻:天啟滅世戰》(X-Men: Apocalypse)、《盧根》(Logan)都有暗示,結果最終仍無機會登場),但因為演員的表現出色,電影雖不夠創新但仍屬好看,確知全片不會有續集,我其實感到相當可惜。

是的,最後仍不免要稱讚一下演員群,以往《變種特攻》系列的主角人設都已被規定好,正義就是正義,邪惡就是邪惡,並未有模糊界線,不過主角群全片皆帶有一種徬徨感,不知要往哪一方走,也不知道未來,這種徬徨感意外讓我很愛這部電影的基本架構,未來迪士尼若要繼續拍《變種特攻》相關系列電影,希望也得參照這部電影的固有脈絡。

