陳木勝追思會｜劉德華古天樂出席悼念　恩師杜琪峯準時現身

香港著名導演陳木勝，於上月25日因鼻咽癌不幸離世，終年58歲。今日（9月4日），陳木勝家屬於沙田天主教聖本篤堂舉行《陳木勝追思會及追思彌撒》。陳導演生前於圈內出名人緣極好，圈中不少藝人及導演都有到場或送上花牌悼念。

古天樂亦有出席追思會。（陳順禎 攝）

英皇電影老闆楊受成博士，非常有心一早到場。二人曾合作《新警察故事》及《寶貝計劃》等。（陳順禎 攝）

成龍跟陳木勝，在電影《我是誰》、《新警察故事》及《寶貝計劃》三度合作，出席追思會時神情凝重。（陳順禎 攝）

甄子丹與太太一同出席，陳木勝遺作《怒火》亦是跟甄子丹合作。(陳順禎 攝)

有協助陳木勝住院安排的岑建勳先生，最先到場。（陳順禎 攝）

劉德華出席追思會，向眾人合十。（陳順禎 攝）

陳木勝首部執導作《天若有情》，由杜琪峯監製，故一直視為恩師。（陳順禎 攝）

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受到限聚令及疫情影響，追思會只邀請親友和少數圈中好友出席，進場前亦需量體溫。至於親自前來悼念的有劉德華、古天樂、盧惠光、導演杜琪峯、羅啟銳、張婉婷、無綫高層樂易玲、電影公司寰宇集團主席林小明等，不少藝人亦有送上花牌悼念。