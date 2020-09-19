《花木蘭》暗藏抗爭意識？古代英雌自我覺醒　化妝征戰沙場有隱喻

任誰也沒想到南北朝的民歌〈木蘭辭〉竟在多年後成為迪士尼的取材人物，形塑成為他們心目中的中國公主，佐以對於東方的奇想綺麗，構築出西方人想像中的夢幻童話，少女代父從軍，遠征蠻族，同袍共戰十二年，渾然不知木蘭是女郎，〈木蘭辭〉在歷史上沒有明確對照人物，卻能成為許多華人津津樂道的浪漫童話。

1998年推出的動畫《花木蘭》始終是我心之所向的迪士尼電影之中，是活潑靈動的中華文化，體力、武藝都不輸男性的花木蘭，受困於女兒身，又面對老父被朝廷徵招入軍，孝順的她只得代父從軍，途中遇及木須龍、蟋蟀等奇幻元素，還有磅礡的雪崩大戰，最後竟還有一場煙火四射的宮廷對決，十足融貫薩伊德的東方主義，歐美對於神秘東方國度的想像，皆能以一種繁華璀璨的歌舞昇平，建造想像的特立世界。

點圖重溫迪士尼經典動畫《花木蘭》精彩劇照▼▼▼

+ 12 + 12 + 12

等了22年才終於等到真人版《花木蘭》，如今又怎樣了呢？

撇除戲外的諸多爭議，《花木蘭》就如《阿拉丁》、《愛麗絲夢遊仙境》以及《黑魔后》那樣近代的迪士尼電影，皆明確喚醒女性主角的自我覺醒，花木蘭照樣驍勇善戰，電影則加入了「氣」這個有點摸不著頭緒的東方奇想元素，正當花木蘭假扮男兒身「花軍」，戰鬥力至少下降三至五成，但只要認同自己的女性身分，柔順長髮披肩，雙眸澄亮，更疑似突然畫上一層淡妝，就能征戰千里，讓敵軍聞之喪膽，《花木蘭》的國族主義內化成女性自覺，李延年曾寫下「寧不知傾國與傾城，佳人能再得」，而女英雄更是難得，尤其是在那樣的年代裡。

〈木蘭辭〉所描繪的年代眾多紛紜，原因在於該首詩受到變造的可能性極大，有民歌風格，亦有唐代詩詞的詞彙韻腳，假設為南北朝，那麼花木蘭應為鮮卑人，然則從預告釋出以來的種種樣貌，一如塢堡、圓樓或是桌椅，看似不符合當代，但就像知名製片江志強向導演Niki Caro所建議的一樣，花木蘭是虛構人物，並非真實，電影是想像的中國，或許可以找到些許按圖索驥的時代印記，但這無法全然概括某個當代。

劉亦菲於戲中「對鏡貼花黃」的妝容遭網民恥笑「似足馬騮屎忽」（《花木蘭》劇照）

+ 12 + 12 + 12

於是《花木蘭》便徹底成為一則西方童話，就如《阿拉丁》的阿拉伯、《魔海奇緣》的大洋洲，都只是傳遞著迪士尼家庭文化的載體，最終的「孝順」所翻譯而出的英文原句Devotion to the family，並非父母，又只是包裝著闔家觀賞的核心價值。

那麼，我們就應當更以開闊的心胸來看待這個奇幻的世界，即便沒有了木須龍，沒有了蟋蟀，還莫名增加了女巫，但是《花木蘭》卻仍充滿著虛構的瑰麗色彩，我甚至覺得是Niki Caro當年打造《鯨騎士》女孩帶領族人的傳奇歷程，照本宣科複製到了中國文化，對她來說僅是牛刀小試，但那種看似豪放的溫柔底蘊，又是Niki Caro的特有影像魅力。

《花木蘭》其實不算太好，一如我們這些喜愛過《阿拉丁》、《獅子王》以及《仙履奇緣》的影迷，對於複製版的真人電影也略有微詞，未有翻新，僅有異國風味，但這樣看來，或許就是觀眾進戲院選擇進入的奇幻世界，只是充滿著中國文化的雕欄玉砌，亭台樓閣而已。

相關圖輯：《花木蘭》迪士尼公開幕後花絮 導演：甄子丹揮劍快到我拍唔到（點圖放大▼▼▼）

+ 7 + 7 + 7

木蘭不用尚書郎，願借明駝千里足，送兒還故鄉。 木蘭辭

回家吧，或許這也就是多年以來〈木蘭辭〉能打動歐美社會的原因，無官無爵，不須財力權勢，成為自己想要成為的傳奇即可。

最終，《花木蘭》在戲外所引發的國族爭議，實則始料未及，從去年8月就延燒至今，但我總覺得〈木蘭辭〉的民歌意念呼應當代，其實傳達的始終是自我意識的覺醒，想做就去做，想說就說，有人抵制電影，有人支持進場，不用干涉彼此的想法，最終應當回歸到各人的自由意志展現，這才是難能可貴的，其實早在千餘年前，花木蘭就給予我們答案。

點擊以下連結看更多「白色豆腐蛋糕」影評：

【TENET天能】一文看懂基斯杜化路蘭電影哲學 從混沌中自我救贖

《新異變人》四不像？似猛鬼街又似飛越瘋人院 觀眾睇完黑人問號

《屍殺半島》含政治隱喻？南北韓統一靠喪屍 不及素媛一場戲吸睛

1/2的魔法影評｜入場記得帶大量紙巾！發射催淚彈大人細路都爆喊

猛禽暴隊影評│狠心切割恐怖情人 從「小丑女」學會重新愛自己

1917逆戰救兵影評│披荊斬棘只為齊上齊落？爛番茄89%好評有原因

【本文獲「白色豆腐蛋糕」授權轉載。】