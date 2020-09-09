奧斯卡公布參賽新規矩　倡電影至少一位重要角色為少數族裔

隨著社會更關注有色人種及兩性平權等議題，近年奧斯卡頒獎禮深陷「漂白」爭議，幾乎每一屆提名名單都被轟由白人主導。大會曾表示會檢討提名制度，今日（9日）就公佈多項「辣招」，讓奧斯卡更貼近種族及性別多元。

今年奧斯卡4個演員獎項皆由白人演員奪得而引起爭議。（Getty Images）

奧斯卡大會公佈了4項參賽新規距，由2024年開始，報名奧斯卡的影片必須符合4項條件中的兩項，包括至少1位主角或重要配角為少數族裔（亞裔、拉美裔、黑人、印第安土著、中東北非、夏威夷土著或其它島民、其它少數族裔）；次重要或更不重要的角色中，至少30%演員為女性、少數族裔、LGBTQ+、精神或身體有疾病或聾啞人主線劇情、主題或敘事是圍繞著少數族群展開。

南韓電影《上流寄生族》在本屆奧斯卡勇奪最佳電影，創下歷史紀錄。（Getty Images）

除了針對幕前演員的要求，幕後團隊人選亦要跟足規矩，包括各職位的領導人中至少兩名為少數族群、至少1人為少數族裔；至少6位劇組成員與技術崗位（不包括片場助理）為少數族裔；至少30%的電影劇組成員須為少數人群。另外在安排實習及訓練機會、技術開發以至市場推廣、公關及發行等範疇中，都要安排少數族裔及少數族群人士加入。

幾乎由全黑人班底製作的《黑豹》在美國大受歡迎,，亦成為首部入圍奧斯卡最佳電影的超級英雄片。（劇照）

以上四大範疇的條件，每部電影必須滿足至少兩大項，方可符合參加奧斯卡的資格，當中最大爭議的莫過於演員人選問題，不少網民認為強敢手段限制了電影的創作自由，未來甚或出現杯葛奧斯卡潮。