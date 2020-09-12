經典視角｜郭富城《三岔口》獲陳木勝啟蒙　「仲死演落去就死得」

陳木勝（Benny）上月底因鼻咽癌逝世，震驚電影界，多位巨星都有出文悼念，或親身出席喪禮，送他最後一程。其中郭富城更以「伯樂」來形容這位好友，事關在2005年，Benny找他演電影《三岔口》，首要是他徹底放低偶像包袱，以一個爛撻撻的頹廢造型示人，從而改變郭富城的演戲方式，進入另一層次。結果電影為郭富城勇奪金馬獎最佳男主角，成為他首個演技獎項。今集《經典視角》就找來天王，親自講述這場演技革命。

談起陳木勝，郭富城難掩傷感之情。（葉志明 攝）

張叔平落手大改造

電影早前在電視台放映，15年後重溫，仍有不少網民大讚動作場面精彩，看得肉緊，特別是郭富城跟吳彥祖從單位跳落高速天橋的險象，非常逼真。郭富城回想起來亦一臉滿足，這有賴導演陳木勝對每個鏡頭的堅持︰「點解一部電影到現在仍然能令人回味，這是我們能力範圍內做到的演出，總不能天馬行空到搞出人命才叫最好，在最安全的情況下做到最逼真，要由多方面合力去完成這件事。跳落行車天橋、車輛突然煞停，全部都是講時間的掌握，亦是節奏的捕捉。」

郭富城憑《三岔口》首封金馬影帝，亦是從影以來首個影帝獎項。（電影劇照）

睇住畫面都感受到城城跑得勁快，對腳好似裝上摩打一樣。（影片擷圖）

說着說着，城城愈講愈興奮，更不時強調這部戲教曉他兩個字︰「細緻」，動作埸面設計要細緻，角色造型都一樣要細緻，這方面要歸功電影的美術指導張叔平（阿叔）。「當時跟阿叔首次合作，他就是要放些東西在你身上，令你進入角色狀態，他要你不修邊幅，不准你化妝，給你一套完全不合身的西裝，那時我第一次接觸這種安排，有了這狀態，導演再安排不同情節你去演，讓你全程都感受是同一個人物，這就是我們講的細節。」

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真正體會甚麼是電影

因為有阿叔的大改造，令城城由頭到腳重新塑造一次，成就他在演技上突破，並贏得金馬影帝。「當時完全冇想過任何包袱，冇因為我是一個歌手，要顧及形象，要穿得好整齊，完全沒有，反而在這時候你會演得好放鬆，愈放鬆就愈能演出那份細緻。「那時候你已經完全投入角色，當你變成《三岔口》個角色時，你已經是另一個人，已經無我，那些表情是你平時找不到的，如果你還要不斷警剔自己要做這個表情出來，你就死得！這不是生活的狀態，不是真正的狀態，而是死演的狀態。所以《三岔口》是令我真真正正，體會到甚麼叫電影。」

《三岔口》的動作場面非常紮實，城城也難忘拍攝時眾人一心拍好每場戲的決心。(葉志明 攝)

提到陳木勝，合作過的朋友都指他好好脾氣，在片場從不罵人，就連合作過數次的郭富城，也坦言未見過他發脾氣。「他本身性格就是這樣，這是不能改的。」很多導演都以發脾氣去堅持自己，但郭富城就從陳木勝身上有另一體會。「脾氣是無補於事，你走去發脾氣又如何，是不行就是不行，那麼何需要發脾氣，可能轉換另一角度去看會更適合，這是一個人的修為，值得後輩去學習。」

近幾年少跟陳木勝聯絡，當知道他離世的消息，郭富城都感到愕然和傷感，更立即泛起二人一個未完的約定。「他有個音樂劇想我去演，我覺得如果能從他眼中呈現出來的音樂劇，一定會好細緻，出來一定會成為經典，遺憾在沒辦法再去處理這個作品。」但願這個遺願有機會由他人實現。

郭富城視陳木勝為電影上的伯樂，而張叔平就為他來個大改造。（葉志明 攝）

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