《天能》男主30歲超齡從影冇人識?因傷棄欖球事業1次機緣打動導演

媒體和影迷一直念叨的「黑人007」還沒來得及出現，正在全球影院上映的《TENET 天能》提前讓黑人影星成為諜戰大製作主角。尊大衛華盛頓（John David Washington）扮演的這個沒有名字的「主角」，和占士邦（James Bond）、Jason Bourne、Ethan Hunt、Jack Ryan等大銀幕特工同行一樣，在危急時刻拯救了全世界。

普通觀眾可能會好奇，這個長得像NBA火箭隊球星James Harden的小伙子到底什麼來頭，能成為大導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）首部諜戰大片男主角？如果告訴你他是奧斯卡影帝丹素華盛頓（Denzel Washington）的大兒子，也就是通常意義上的星二代，你可能會有些恍然大悟。

當然，路蘭能找到尊大衛華盛頓，也不單純因為他有個好爸爸。

在荷李活，名門之後從事表演的現象並不少見，青出於藍或者並駕齊驅的有卻德格拉斯（Kirk Douglas）和米高卻德格拉斯（Michael Kirk Douglas）、安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）和莊威（Jon Voight）、馬田辛（Martin Sheen）和查理辛（Charlie Sheen）……但更多的星二代都活在成功父輩的陰影之下。

尊大衛華盛頓也面臨著這樣的壓力，但他走過的路有些特殊：像是迂迴戰略+彎道「扒頭」。(下文簡稱尊大衛）

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還沒成為童星就愛上了橄欖球

《天能》上映前6年，尊大衛甚至都不是個職業演員。他接近30歲才下決心從事演藝事業，但之後又順風順水，34歲出演了戛納評審團大獎、奧斯卡最佳影片提名《臥底天王BlacKkKlansman》，36歲成為路蘭作品首位黑人男主角。

用「大器晚成」似乎都不足以形容，說他是「彎道『扒頭』」也是可以的。

尊大衛1984年7月28日出生，是家中四個小孩的老大，7歲在便在爸爸出演的《黑潮 Malcolm X》中就獻出了大銀幕處女秀，他在電影最後一場戲中亮相，只有一句台詞。現在回憶起來尊大衛都覺得很美好︰

我的履歷表上第一部電影就是這部佳片。 尊大衛華盛頓（John David Washington）

《黑潮》是父親丹素華盛頓和Spike Lee合作的多部作品之一，當明星的孩子就有這點好處，動不動就可在父母輩的電影中早早露臉。

或許是成熟得比較晚，尊大衛11歲才意識到爸爸丹素華盛頓多出名，因為那一年父母竟然給他配了保鏢。也是在這一年，在父親的《藍衣魔鬼 Devil in a Blue Dress》中客串之後，他從此遠離了表演，因為他有了其他的愛好。

進入小學之後，尊大衛最愛是運動，幾乎每天早上都會打橄欖球。小學畢業後，他決定把職業橄欖球員當成志願。事到如今他並不否認，當初做出這樣的選擇也有擺脫爸爸的名氣的考慮。

橄欖球可以說是我自己賺來的，我可以支配自己的人生，因為我想擁有我自己的名字。 尊大衛華盛頓（John David Washington）

可能在外人看來，尊大衛一直生活在父親的陰影中，但接受《GQ》雜誌採訪時他卻說，和爸爸的相處的過程中他過得很愜意：「有時候我和父親在家一起吹小號；有時候我會把自己的頭髮染成紅色，學習阿拉伯語，他都不會說什麼。記得有一題爸爸會陪著我在紐約逛街，突然背誦起莎士比亞《理查三世》的台詞，和電影裡一樣，但我知道他平時不這麼說話的。」

進入中學後，尊大衛的橄欖球水平進步神速，脫離了業餘愛好的範疇，闖入NFL（國家橄欖球聯盟）的決心越來越強烈，他在大學橄欖球隊擔任的是跑鋒。橄欖球這項運動，尊大衛奮鬥這麼多年，最想得到的評價是：「我不知道這傢伙哪裡來的，只知道他打球打得不錯。」

尊大衛進入中學後，尊大衛的橄欖球水平進步神速。（IG@johndavidwashington）

確實，在運動場上戴上頭盔，沒人知道你是誰，更不用說你爸是誰，能不能得分完全依靠實力。和如何評價一個演員的演技相比，評價一個運動員的能力相對要客觀很多。

尊大衛還記得，2006年他以亞特蘭大莫爾豪斯學院學生身份進入NFL選秀訓練營時，特意提醒身邊人不要告訴任何人他爸爸是誰，他想靠自己的本事贏得認可。但第一次訓練結束後，他在休息室發現很多人都在笑，原來訓練營當地的報紙在頭版頭條報導了他參加訓練的事，熟悉他的隊友說你瞞不下去了，你不是只靠你自己了。

這也就是名門之後的無奈，費盡心力想擺脫父親的影響，但媒體和大眾並不會配合你。

2006年NFL選秀他只拿到聖路易公羊隊（如今叫洛杉磯公羊隊Los Angles Rams）的非選秀自由合約，3個月後就被放棄，改簽到公羊隊下屬的二級隊伍，以Rhein Fire隊員身份參加NFL歐洲比賽。

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運動場上，沒人會管你的爸爸是誰。

尊大衛發現，要在NFL站穩腳跟成為遙不可及的夢，他冷靜地判斷自己的實力沒法讓他繼續職業之路，於是他打電話給媽媽，希望回到表演領域。但媽媽斷然拒絕，認為不能在這個時候認慫，她希望兒子在橄欖球上繼續堅持，不要放棄。

2009年尊大衛轉投到UFL聯盟（ United Football League）的薩克拉門託山貓隊，在這期間，他還抽空參與了爸爸《末世天書》（The Book of Eli）的演出。2012隨著跟腱撕裂和UFL倒閉，29歲的他不得不下決心告別橄欖球。

選擇表演後變成賴在家的鑽石王老五

離開橄欖球對尊大衛不是件容易的事，他在《GQ》雜誌回憶2013年從球隊租住的公寓回到童年房間，那一刻除了懷戀，最大的感受是失敗。

我曾經是獨立的，但那時候真是低谷，不僅丟掉了工作，而且橄欖球事業徹底結束，我想要的都離我遠去。 尊大衛華盛頓（John David Washington）

剛從賽場上回來那兩年，他在家呆著無所事事時，甚至還考慮過利用自己的社會學文憑去當老師，倔強的他不願意沾父親光去當演員。

2014年HBO正在為《欖球人生》（Ballers）尋找演員，華盛頓家的朋友、經紀人Andrew Finkelstein聽說丹素的兒子打過橄欖球，就問他要不要試試。

尊大衛還在打球時就特別喜歡看HBO美劇，尤其是《色慾都市》（Sex and the City）和《人在江湖》（The Sopranos）興趣頗大，比如特別喜歡Edie Falco在《人在江湖》中太太的角色，而他成年後首個表演角色就來自HBO，也算是個巧合。

尊大衛和媽媽背著爸爸為了試鏡進行了排練，最終拿到了角色後才公佈真相。

得到HBO 《欖球人生》的機會，丹素華盛頓知道之後的反應是怎樣？尊大衛表示：「他就是簡單地祝賀，但提出了一個條件，去拍導航集，然後回來得好好學習。」拍完導航集，尊大衛就去了表演學校進修。再好的遺傳因素，沒有後天訓練也難成大器。

Zoë Kravitz（搖滾巨星藍尼·克羅維茲Lenny Kravitz和女星莉莎·博內特Lisa Bonet的女兒）是他的朋友，兩家人經常聚會，她說尊大衛這幾年越來越自信，她非常理解對方的處境。因為柔伊的情況也很類似，父母都是演藝圈大人物，更容易得到經紀人的幫助，更容易得到機會。但如果做不好，大家會覺得你不配，會覺得你不如你的父母，這方面壓力比一般演員大很多。

柔伊·克拉維茲Zoë Isabella Kravitz是尊大衛的朋友，兩家人經常聚會，她說尊大衛這幾年越來越自信，她非常理解對方的處境。（IG@zoeisabellakravitz）

因為《欖球人生》﹑《臥底天王》被路蘭看中

基斯杜化路蘭在多個場合表示，選擇尊大衛是因為《欖球人生 Ballers》和Spike Lee導演的《臥底天王 BlacKkKlansman》。如果說前者還是靠自己橄欖球的背景，那麼後者就體現了明星父親的優勢。

丹素華盛頓和Spike Lee合作超過多次，尊大衛提到一個細節：《人在江湖》劇本朗讀會當天，尊大衛座位背後牆上的海報就是父親和Spike Lee合作的《愛情至上 Mo' Better Blues》。他說，當天的場景很詭異。「Spike坐在那發號指令，我爸坐在我背後觀察一切。」

尊大衛（左）與Spike Lee（右）（《臥底天王》官方照片）

2018年康城《臥底天王》首映時，路蘭剛好坐在導演Spike Lee旁邊，多年後Spike Lee問他是不是因為這次首映，讓他下決心選尊大衛當《天能》男主角，路蘭笑著說：「差不多吧。」

其實路蘭去坎城前就看過尊大衛在《欖球人生》裡的演出，那時候路蘭還不知道他是誰，更不知道他爸是誰。

路蘭說自己寫劇本時，很少會把演員代入進去，但寫《天能》時腦海裡擺脫不了尊大衛的模樣，於是寫完就安排和正在拍《欖球人生》的尊大衛見面。

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由於《天能》動作場面非常多，尊大衛身上的運動天賦發揮了優勢，路蘭說：「我記得很多年前，007系列製片人Albert Broccoli第一次看到辛康納利（Sean Connery），並認定對方可以演James Bond的場景。會面結束後，Albert看到辛康納利離開的樣子，像一隻黑豹、貓科動物的樣子。」

路蘭覺得，尊大衛也有點類似的條件，覺得他的運動能力特別適合《天能》男主角，譬如可以實拍中爬上高速行駛的消防車，可以實現逆轉時間打鬥的場景。

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即使有著職業橄欖球員的底子，但《天能》裡一場一場的動作戲還是讓尊大衛累到虛脫，他好幾次感覺自己沒法在床上爬起來，認為自己拍不完。

很多年前我為了保住NFL的工作而拼命，沒想到拍個電影我又要拼命了。 尊大衛華盛頓（John David Washington）

但這部電影值得他這樣的付出，即使他可能會受傷他也願意，因為2億美元投資的路蘭大製作，多少人搶著想要這份工作啊。

在出演美劇《欖球人生》那幾年，尊大衛有意不出席媒體宣傳活動，因為不想被問到和父親的問題。直到《臥底天王》才不得不出來面對記者。因為影片入圍了康城電影節，次年又入圍奧斯卡最佳影片，海量的公關活動，實在是躲不過去了。

尊大衛（左三）直到《臥底天王》才不得不出來面對記者。（《臥底天王》官方照片）

出來露臉還有個重要原因：通過這部電影，媒體和影迷都知道尊大衛是真的能表演，不只是有個明星父親。

《天能》今年的發行倒省了事，沒有盛大首映，沒有媒體記者會。電影去年秋天就煞科，眼看著影片檔期一次次推遲，甚至都擔心上不了大銀幕，還好最終天隨人願。

華盛頓全家在上映前就在空空的華納公司放映廳看過全片，被問到父親如何評價他的表演？尊大衛說：

爸爸只是緊緊地擁抱了他，說很愛我，在我家這就是很大的讚許了。 尊大衛華盛頓（John David Washington）

事實上，在等待《天能》上映的期間約翰·大衛也沒閒著，他偷偷地和Zendaya 出演了愛情電影《Malcolm & Marie》，在挑戰了犯罪片、間諜片後，又來到了愛情片領域。

不可否認，父親的影響力和人脈對他的「大器晚成」幫助很大，但師父領進門修行在那個人，今後的尊大衛能有多大成就，只能走著瞧了。

*本文部分內容編譯自《君子》﹑《GQ》雜誌尊大衛華盛頓專訪

【本文獲「時光網」授權轉載。】