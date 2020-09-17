花木蘭「氣」勢勁　葉問都唔夠打要兜路走？專訪甄子丹：一定讓她

在真人版《花木蘭 Mulan》中，甄子丹飾演的是木蘭的導師唐將軍，這是甄子丹第二次參與迪士尼旗下的影片，他此前曾在《俠盜一號：星球大戰外傳 Rogue One: A Star Wars Story》中飾演「盲僧」（Chirrut Îmwe） ，獲得好評。

在內地，甄子丹早已憑藉《葉問》系列、《詠春》、《新龍門客棧》、《七劍》等等一眾「武打」電影，成為觀眾們熱愛與熟悉的動作明星。他的動作乾淨利落，凌厲迅猛，爆發力強，充滿力度與視覺觀賞性，在香港諸多的動作演員和武術指導中可謂獨成一派。

《葉問4》後再無甄子丹？欣然接受「戲霸」之名：揀做好人太簡單

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早年間，甄子丹曾受邀往德國、美國、日本等地做武術指導或導演，如《修羅雪姬》(2001)、《幽靈刺客2：變種復活 Blade II》，以及成龍的荷李活作品《贖金之王2：皇廷激戰 Shanghai Knights》等。前兩年，甄子丹還參演了雲迪素（Vin Diesel）主演的大製作《3X反恐暴族：重火力回歸 Xx: Return of Xander Cage》，以及在《臥虎藏龍：青冥寶劍》中攜手了楊紫瓊——可謂是如今荷李活最常見的華裔面孔之一了。

在訪談中，甄子丹聊起了自己在《花木蘭》片場最難忘的回憶，再次參演迪士尼大製作的感觸，接演《花木蘭》之前有過哪些考慮，還被問到——木蘭和葉問如果打起來，誰會贏？

甄子丹被問到若花木蘭和葉問對打，到底邊個會贏？佢又到底點回應？按圖即睇精彩訪問內容︰

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