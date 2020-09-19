劉亦菲武術0底子？特訓3個月成「花木蘭」：要放下包袱解放自己

劉亦菲、甄子丹、鞏俐、李連杰等一眾華語巨星聯袂出演的迪士尼真人版《花木蘭 Mulan》，昨日開始在中國內地院線公映。電影上映首日，獲得了超過5千萬人民幣票房。 電影改編自1998年的同名動畫片，故事呢，大概還是我們熟悉的《木蘭辭》中的那個故事——皇帝下令境內每個家庭必須有一位男丁應召出征，抵禦北方來犯者入侵，出身軍戎之家的長女花木蘭挺身而出，替病痛纏身的父親應徵入伍。

她女扮男裝化名「花軍」，一路歷經磨練，駕馭自己內心的力量，激發真正的潛能。通過這段傳奇歷程，她將成為一名光榮的勇士，不僅贏得國家的認可，更博得父親的驕傲。真人版《花木蘭》電影宣傳期間，時光網記者有機會線上音頻採訪了劉亦菲與甄子丹這兩位主演。

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對於劉亦菲，我們實在是太熟悉了——多少觀眾看著她的《金粉世家》﹑《天龍八部》﹑《仙劍奇俠傳》﹑《神鵰俠侶》，一路走來，多少人對於她的天仙神顏無法詬病。

《花木蘭》不是劉亦菲第一次參演荷李活大製作了，早在2008年Rob Minkoff執導的《功夫之王 The Forbidden Kingdom》中，她就身為女主角，與李連杰、成龍、李冰冰等人共同出演，還與Michael Angarano有不少感情戲。

2014年的中外合拍片《白幽靈傳奇之絕命逃亡》（Outcast）中，這一次與神仙姐姐搭戲的是「阿拿堅·天行者」（Anakin Skywalker）凱頓基斯登遜（Hayden Christensen）（前面還說《花木蘭》中的「氣」像「原力」來著是不是），本片中還有尼古拉斯基治（Nicolas Cage）的傾情出演。

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2017年底迪士尼官宣，在經歷了為期一年的搜尋之後，遍訪五大洲，終於敲定花木蘭人選——劉亦菲在近1000位試鏡演員中被選中。對於這個角色的要求包括要有可靠的武術技能，要會說英文，最重要的是要具備明星素養。

在訪談中，劉亦菲提到了自己身為迪士尼第一位真人電影亞裔主角，承載了哪些壓力；為拍攝本片她做了哪些動作、語言訓練方面的準備，她與「木蘭」最能共情的點是什麼，以及她對於「木蘭」這一「大女主」角色，有怎樣的深刻體會。

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