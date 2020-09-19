湯賀蘭身家曝光晉升億萬富翁　24歲已超越了Marvel兩大英雄淨資產

湯賀蘭（Tom Holland）在2016年開始憑演出Marvel超級英雄「蜘蛛俠」的角色紅遍全球，最近在外媒的報道，將現年只有24歲的湯賀蘭，身家數字曝光，原來他已晉升成億萬富翁，富有程度更超越了Marvel兩大英雄。

「蜘蛛俠」湯賀蘭最近有新戲在Netflix正式上架。（《神棄之地》劇照）

由湯賀蘭、施巴斯坦史丹及羅拔柏迪臣主演的《神棄之地》（The Devil All the Time）日前已在Netflix正式上架，電影立即成為不少影迷熱議的話題。

湯賀蘭2012年出演講述南亞海嘯的電影《海嘯奇蹟》，自2016年加盟Marvel超級英雄世界後，憑「蜘蛛俠」的角色成為荷里活最具人氣新一代男演員。

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湯賀蘭身家曝光 晉升億萬富翁



最近就有外國網站「Celebrity Net Worth」公開了湯賀蘭的最新身家數據，原來年紀輕輕只有24歲的他，已經成為了億萬富翁。

最新數據顯示，湯賀蘭的淨資產大約超過1500 萬美元（1.14億港元），估計湯賀蘭將來他演出荷里活電影，每部戲片酬可能高達 400 至 500 萬美元（約3100萬港元至3875萬港元）。

《蜘蛛俠：強勢回歸》的監製Amy Pascal曾透露：「我們跟接近200位男生見面，他們很多都好有才華，但湯賀蘭就是與眾不同。」（《美國隊長3：英雄內戰》劇照）

身家勁過另外兩大超級英雄



據報道指，湯賀蘭的身家已超越了Marvel另外兩位英雄，「紅女巫」伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）的1100萬美元（約8525萬港元）以及「寒冬戰士」施巴斯坦史丹的400萬美元（約3100萬港元）。

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「蜘蛛俠」湯賀蘭吸金能力這麼高，但對比起他在新戲《神棄之地》的另一拍檔、新一代「蝙蝠俠」羅拔柏迪臣，結果都是「蝙蝠俠」的家底較厚。

事關據最新數據顯示，現年34歲的羅拔柏迪臣於2005年出道演出首部電影後，據報導他的身家高達1億美元（7.7億港元），但其實兩者在年紀上相差10年，所以他們的收入有差異也是正常吧。