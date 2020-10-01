盤點台灣心動電影　《我的少女時代》一定有份

范逸臣同田中千繪08年因電影《海角七號》而傳出假戲真做，雖然二人曾被影到於大街上甜蜜牽手，唯當事人一直對外聲稱單身。日前，范逸臣再被影到十指緊扣田中千繪，並疑似同居，對於，女方透過經理人以「請給予空間」作回應。《海角七號》由魏德聖執導，故事講述兩段相隔數十年的愛情故事，卻產生相互影響的結果，既青春又熱血。歷年嚟台灣出產過唔少令人心動嘅電影，以下呢幾套大家就算無睇過都一定有聽過。

《那些年我們一起追過的女孩》起用了新人柯震東做主角，電影令他瞬間爆紅。

《那些年我們一起追過的女孩》

電影改編至同名小說，由九把刀執導。故事講述男主角柯景騰原本係不愛念書嘅調皮學生，受到女同學沈佳宜嘅激勵而發奮，並老土地愛上對方，惟後來因吵架而放棄追求對方……故事情節簡單，加上人靚景靚，電影上映之後，單係台灣嘅總票房已有4.2億台幣，香港累積票房達6185萬港元，男主角柯震東一片爆紅，更成了金馬新人；由胡夏唱嘅主題曲《那些年》更係唱到街知巷民。

周杰倫首次執導的《不能說的秘密》，女主角為桂綸鎂。

《不能說的秘密》

電影由周杰倫自編自導自演，電影前半段，看起來就像是正常的高中生純愛故事，但是到了中後段，就添加了更多的懸疑味道，謎底揭曉後，竟然是一段跨越二十年的「穿越時空愛情傳奇」。電影於07年上映，全台獲5千萬元票房，08年在韓國上映時被喻為台灣神作之餘，更票選為「最想在電影院重溫的片子」，結果《不能說的秘密》在韓國三度上映。

《我的少女時代》以女性角度出，並且有男神劉德華、言承旭。

《我的少女時代》

《我的少女時代》以90年代為背景，由陳玉珊執導，宋芸樺、王大陸、李玉璽主演。故事由女主角嘅回憶開始，林真心本為一位極其平凡的女學生，暗戀校園男神歐陽非凡，並找來徐太宇幫手追求對方，最後發現自己真正喜歡的是徐太宇。成年版的徐太宇由言承旭客串，與林真心再次相遇於劉德華的演唱會。導演陳玉珊視劉德華為偶像，當年她膽粗粗邀劉德華客串時，對方一口答應之餘，更出錢投資。

《聽說》為是09年的台北聽障奧運而拍的電影。

《聽說》

《聽說》由陳意涵、陳妍希及彭于晏主演。秧秧（陳意涵）經常為參加聽障奧運的姊姊小朋（陳妍希）打氣；家中開燒臘店的天闊（彭于晏）在一次偶然機會下，認識了秧秧，並展開追求，但他一直誤會了秧秧，以為她是聽障人士。，直到天闊求婚時，秧秧突然開口說出「我願意」才發現原來二人談了一段聽不見的戀愛。

《盛夏光年》講述了從小一起長大的正行和守恆,還有他們的好朋友佳慧之間的愛情故事。