羅浩銘自導自演短片獲獎感鼓舞　「可以同人講我唔係淨係識打」

羅浩銘（Ken），不時在電視劇或電影看到他的演出。現年37歲的他在加拿大成長，自小好動，對搏擊運動更是一腔熱血，但媽媽怕他會生事，一直不准他學習，直到15歲才准許習武。由於頗具天份，很快就能精通跆拳道、西洋拳、泰拳、詠春、巴西柔術等格鬥技，20歲時更連續3年獲加拿大省級跆拳道金牌。

魁梧的身形，加上粗獷的外表，令羅浩銘多演火爆、衝動的角色。Ken都想一改這個固有形象，兩年前自資拍一條微電影去參加《香港心Anywhere微電影創作比賽》，結果以自編自導自演身份，成功贏得亞軍，好讓大家看到羅浩銘另一方面的潛質。

羅浩銘向來只予人動作演員的形像，想透過短片比賽，訓練自己的編劇及執導技能。（葉志明 攝）

導演並非羅浩銘現階段的夢想。「不是不想，是不敢，導演在現場有太多事情兼顧，燈光、收音、剪接，當我正在試戲，另方面卻要解決現場的事情，希望遲些再發展。」（葉志明 攝）

怕兒子生事 15歲才准許習武

羅浩銘於加拿大長大，大學修讀犯罪學，後來有大學收他攻讀法律，但他拒絕，選擇回港實踐演藝夢。雖然Ken爭取了不少幕前演出機會，亦開始兼任助理武術指導等崗位，但自感發展依然局限，亦不是經常有工開。於是當2年前在網上看到一個微電影比賽，便心動想一試。

「既然那段時間冇工開，不如自己去搵機會，試試自己講故事的能力去到甚麼水平？」於是膽粗粗以編劇及導演身份，拍攝短片《柔術》，當作對自己的一份磨練。「我夢想是當一個全面的電影人，並以錢嘉樂做目標，希望做到導演、武術指導、演員、主持，樣樣皆能。」為此Ken開始上網自學寫劇本，甚麼時、地、人，角色小傳，人性刻劃，通通都有研究。「大學畢業後甚少處理文字工作，加上在外國讀書，中文不太好，打字都是用拼音，過程非常吃力。」

羅浩銘執導的短片名為《柔術》，借一項運動去改變自己。（影片截圖）

看似簡單的赤柱監獄門口畫面，因為沒有申請，拍攝期間不斷被懲教職員趕。(影片截圖)

碌盡人情卡 5萬蚊埋單

由於大會題目是勵志故事，羅浩銘好自然想到運動題材，於是刻意去重溫杜琪峯的《柔道龍虎榜》，又細看《洛奇》系列等作品，看看一眾大導怎樣用運動去帶出逆境自強。想了又想，最終決定以柔術為拍攝題材。「因為影片是自資拍攝，錢不多，拍攝過程只好碌盡人情卡，借地方、借演員、借柔術袍。」平時參與拍攝，從演員角度看，會覺得何不租個場拍好些，請多幾個臨記場面更好看吧！來到要花自己錢，於是花得特別謹慎，亦體諒當日導演們的種種決定。「我目標就是用最低成本，拍出最想要的效果。第一日開工，甚至同大隊人搭巴士去目的地，好辛苦，又想過自己化妝，但效果不好，有些錢是要讓人賺的。」結果死慳死抵，成功以5萬元拍出這條短片。

結果，短片在比賽中獲得亞軍，這令羅浩銘深感興奮。「雖然獲獎後沒有帶來甚麼名利或者工作機會，但這個獎令我知道自己拍的東西是會獲得認同，我亦不是別人眼中的一介武夫。我都鼓勵大家多參加短片比賽，親自落手落腳去砌條片，你會發現遇到很多平時想像不到的問題。」

羅浩銘參加的是《香港心Anywhere微電影創作比賽》，新一屆現已接受報名，作為過來人，又有甚麼意見給予有心參賽的朋友？「就先要度好劇本，故事不用好燒腦、刁鑽，最重要是拍到一個感動人的故事就夠，始終短片要好直接。不少人聽見短片會輕視，其實短片除了製作較少，講故事技巧其實更重要，不可浪費任何一個鏡頭，講故事好簡單，但如何講到令觀眾感動才是難度。」各位参賽者收到未？

由國際創意及科技總會及TVB Anywhere主辦的微電影比賽，《香港心Anywhere微電影創作比賽2020》現已接受報名。有關公眾投票之詳情將稍後於TVB Anywhere Facebook專頁公布，而參賽詳情及報名表格可於www.hkheart.com下載。

羅浩銘對畫面要求頗高，片中以烏龍茶扮威士忌，但為免起泡太假，一直調校到合適濃度。（影片截圖）