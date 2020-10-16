翻生爭霸戰．專訪｜黃又南蘇麗珊勁怕鬼　爆助手喺跑步機被鬼推

搞鬼愛情電影《冥通銀行特約：翻生爭霸戰》由新加坡導演李國煌執導，黃又南、蘇麗珊（Ceci）、林曉峰、顧定軒和袁富華、ERROR等人主演，日前男女主角黃又南和蘇麗珊孖住接受《香港01》訪問，上集講到拍攝時發生的趣事，今次兩人決定分享親身經歷過嘅靈異事件！

黃又南和蘇麗珊大講靈異經歷，聽落都幾心寒…（陳順禎 攝）

夜晚酒店有人幫你「執房」

蘇麗珊先講到自己其實冇親眼見過，不過她就講到去年一次到日本工作的可怕經歷。「那時我們全部人都住同一層，有數間房間大概要住一星期左右，我朋友一進去就不停噴噴霧，雖然是幾香，她們又講到這個噴霧可以驅走一些不好的能量，於是我不禁問點解要狂噴？間房又唔係好臭，而她們只回應說因為喜歡這個氣味。」聽到這裡是不是都有點覺得唔對路呢？

蘇麗珊再講到：「直到我們離開時，朋友才跟我坦白，說這幾晚都瞓得唔好，更反問我『你夜晚聽唔到有人摷嘢咩？』我才想起有晚我們已經收捨好一袋衣服，非常整齊，但去到第二日早上卻變得勁亂，我更罵朋友做事冇手尾，當下她沒有回應我。」直到後來我才知道，原來在不同房間都有人聽到摷東西的聲音，然後個心寒到不得了，好彩在退房時她們才跟我說！

蘇麗珊聽到黃又南分享的恐怖靈異經歷都大嚇一跳！（陳順禎 攝）

撒溪錢真係有鬼收？

其後又南都有分享自己拍戲撞鬼的經歷。「試過拍一部電影有涉及少許鬼的題材，當中有場戲在荒生野嶺，又要撒溪錢，突然就有一個小龍捲風在那裡出現，然後以為那邊是（有東西），導演以及其他人都望到，就轉到另一邊拍攝，誰知換邊後都發生了同樣的事，決定暫停拍另一組戲先。其實大家都知道發生甚麼事，都有再次上香拜拜。

除了自身經歷外，又南的助手在跟他外出工作時都有發生過可怕事件！（陳順禎 攝）

跑步機上俾鬼推

及後，又南再提供一個關於助手的靈異經歷。「記得有次出外工作拍戲，公司同事好健康，每日都會去健身、跑步，有天她突然唔跑，問她點解？她只答沒事，然後我們再轉酒店，但她就跑番，她才跟我說︰『我之前跑跑下後面有人推我，但回頭卻冇人！』我都有問她係咪較快咗部機咋，但她實牙實齒講到好肯定有人推佢，所以就沒有再去跑步了。」

雖然又南有戴佛牌的習慣，但他本人都講到自己好怕鬼！（電影劇照）

拍戲拍到有「軍人」死跟唔肯走

不過後來得得知原來那間酒店前前後後都發生很多事，因為有個女演員試過見到有個軍人，搞笑在她跟又南說：「你有佛牌唔驚啦！」又南勁大反應：「唔係啊！唔係有佛牌就唔驚！邊個講呀！」然後女演員形容得十分仔細，講到見到有位穿皮鞋的人跟着她，每次返回酒店房又會見到他，更邀請又南去現場睇睇，雖然有戴佛牌，不過他表示自己其實都好驚，最後都有鼓起勇氣望入房中，惟甚麼都睇唔到。

聽完又南同Ceci分享嘅經歷，都覺得出外住酒店要查清楚有冇發生過怪事先得。（陳順禎 攝）

最慘的是，當時劇組有好多人，而酒店房間又已經爆滿，所以她沒機會轉房，最終在電影拍攝完畢後，她都有跟又南說：「真係瀨咗嘢！」因為她太驚的關係，經理人帶她去見師父，師父都有講到是位軍人一直在跟住她。不過又南就表示十分慶幸自己睇唔到。

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