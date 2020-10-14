妖爆青春｜16歲男主要做變裝女皇　學校受盡霸凌老竇都唔想認做仔

二十世紀影片（20th Century Studios）新戲《妖爆青春》（Everybody’s Talking About Jamie）改編自真人真事的校園追夢事件，講述一名16歲的少年占美，自小就夢想着要成為變裝女皇，着上最閃的歌衫配上最妖的濃妝，誓要征服舞台！

《妖爆青春》講述一名16歲的少年占美自小夢想着要做變裝女皇。（影片擷圖）

電影改編自同名人氣得獎歌舞劇《Everybody’s Talking About Jamie》，勇奪多項舞台劇獎項，紅遍英國，電影將於2021年上映。戲中主角占美立志成為變裝女皇，卻在保守的校園被嘲笑、被嫌棄、被歧視，在家中又被爸爸大指不正常，雖然他的夢想另類又不被看好，幸得媽媽與閨蜜大力支持。

主角個性可愛、充滿魅力，更會變成變裝女皇。（影片擷圖）

其實主角個性可愛、充滿魅力，身邊難得地有位趣怪宅女閨蜜，兩人除了會互窒鬥嘴，更會互相扶持開解對方，爆笑金句娛樂性十足，肯定會令觀眾笑足全場。

加上主角雖然不被爸爸看好，大指：「我受夠了！我渴望有個仔，卻生了你。」令到主角感到爸爸已經不想再要自己，幸好他仍有無限愛心、無條件愛自己的媽媽：「占美你沒有錯，從來都沒有。」又指出從來都沒有希望他要「正常」。而事實上，電影都有提醒大家要做最靚的自己，活出真我，以及想做就去做，正如戲中一句：「做自己，不需要別人批准！」在人生中堅持自己的確很難，但忠於自己更是難得的事。

點擊睇更多《妖爆青春》精彩畫面：