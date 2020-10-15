電子靈｜張達倫簽杜琪峯拍電影　否認離巢：返TVB拍劇講心唔講金

英皇電影與天下一電影攜手合作的新戲《電子靈》，由梁碧芝執導及編劇、朱嘉懿監製，李靖筠、楊天宇、朱鑑然、顧定軒、張達倫及何珮瑜等主演。張達倫去年正式加盟杜琪峯公司，未來都會積極想拍戲，但他透露自己沒有「離巢」TVB，只是合作形式轉變。

「嚴謹」張達倫，今次在新戲《電子靈》是演一個死去十五年再回來的靈魂。（葉志明 攝）

在處境劇《愛·回家》，飾演律師「嚴謹」張達倫，今次在新戲《電子靈》是演一個死去十五年再回來的靈魂，故事主題是想表達現時很多人都愛用電子產品、電話而漸漸忽略親情，與人相處的重要性。

張達倫接受訪問時透露，他在演出時都投放了不少他現實中與家人相處的感情進入角色，有幾場戲都很感動。張達倫表示除了拍這部戲，他也繼續有在TVB拍劇，對於外界有人以為他已是離巢藝人，他就指自己並沒有離巢，仍然有跟TVB簽約，同時也簽了杜琪峯的公司。

張達倫透露演出時都投放了不少現實中與家人相處的感情落角色，有幾場戲自己都很感動。（葉志明 攝）

被問到合作形式轉變後，回到TVB拍劇會否待遇好了？身價飆升？「合作是一樣的，我們同TVB講心唔講金，開心價。」張達倫又透露就算最近疫情持續，但他都有抽空帶兒子去「放電」，但會戴好口罩，做足防疫措施，始終小朋友不能只顧玩手提電話、平版電腦等。