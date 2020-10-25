羅拔唐尼豪宅曝光有個超級農場　帶主持親試為豬隻做「鏟屎官」

現年55歲的羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）憑「鐵甲奇俠」（Iron Man）一角紅遍全球，不過在此之前其實他也曾因沉淪毒海，經歷人生低潮期。 最近他在Netflix節目《下一位來賓鼎鼎大名》第三季，接受主持David Letterman專訪時就敞開心靡大談往事。當年幸得老婆Susan在低谷的支持，羅拔唐尼才有今天的成就。羅拔唐尼更帶主持參觀二人的「農莊大宅」，空間非常廣闊，好玩到可以即場為豬仔體驗當「鏟屎官」的感受。

羅拔唐尼憑「鐵甲奇俠」一角紅爆係全球。（劇照）

羅拔唐尼自從去年功成身退，卸下Marvel超級英雄「鐵甲奇俠」一角後，今年年頭就主演了《怪醫D老篤》（DOLITTLE），變身「動物傳心師」，講述他這位怪醫能與動物溝通。

現實中的羅拔唐尼其實與動物也極有緣份，今次在《下一位來賓鼎鼎大名》節目上，他就帶主持人David Letterman親身去到在加州馬里布的豪宅逛逛，與其說是屋企，不如說是一個小型動物園。

羅拔唐尼在節目《下一位來賓鼎鼎大名》上親自邀請David Letterman參觀他在農莊，探訪他們的動物。（影片截圖）

真人版D老篤 飼養羊駝、山羊、酷你酷你豬

羅拔唐尼在節目上笑指自己是「比較沒錢的D老篤」，親自邀請David Letterman參觀他的農莊，廣闊的空間裡有很多不同種類的動物，包括多隻羊駝、山羊、白帶格羅威牛、紐西蘭的小型豬品種酷你酷你豬（kune kune）等等。

羅拔唐尼透露有不少動物是他和太太從收容所收養的，有部分就是他們拯救回來，同時他也會想買一些自己想養的比較特殊的動物。

點擊即睇羅拔唐尼的超級豪宅x農場：

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「當年我一無所有，靠老婆資助維生好幾年」



羅拔唐尼提到自己和電影製作人太太Susan結婚15年了，二人識於微時，經歷他在事業上的低谷，也走過羅拔唐尼染上毒癮的時期。「我們從大約2009年開始在這裡住，當時我可說是一無所有，靠她資助維生了好幾年。後來我們賺到了錢，就集資搬來這裡。」

羅拔唐尼提到自己和電影製作人太太Susan結婚15年了，非常恩愛，他坦言當年靠太太資助維生了好幾年。（影片截圖）

主持人問到Susan認識你時知道你是怎樣的人嗎？羅拔唐尼坦言，「不知道，她有中西部人的那種天真，她接受了一場震撼的教育。她認識了兩個我，然後把其中一個趕走，說她會跟另一個我在一起。」

主持人為酷你酷你豬清理在草地上的糞便。（影片截圖）

主持親試當「鏟屎官」



羅拔唐尼更親自帶主持人認識他的動物，兩公婆為這群「仔女」改晒名字，例如羊駝有「腦筋小姐、丹蒂、小毛和馬德雷老大」，另外還有「帕帕」、「可愛靴子」等待，非常可愛。

羅拔唐尼更抵死地帶主持走進豬圈做「鏟屎官」，為酷你酷你豬清理在草地上的糞便，絕對是一次難得的體驗。