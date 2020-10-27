《八佰》影評︰超水準國產戰爭片！場面人物刻劃媲美「鄧寇克」

當鄭愷飾演的陳樹生身上捆滿炸藥跳進日軍堆之後，坐在我身旁的觀眾眼淚就再也沒停下來過。就在幾分鐘前，她還在為張譯的戲份不斷發出笑聲，時不時地跟旁邊的姐妹討論演員「毀容式」的造型。同樣令人感動的一幕發生在影片終了：全場觀眾無一人起立，都在靜靜地看著字幕滾動，儘管還保留著一份矜持，沒有自發送上掌聲，但有時候無聲也是一種敬意。 內地戲院急需一部有票房號召力的大片提振信心，觀眾也需要一部優秀的新電影紓解輿情焦慮，從這兩方面來說，《八佰》都來得正是時候。

儘管作為一部戰爭片，它並不酣暢，反而充滿了壓抑的悲壯；作為一部群像戲，片中人物的轉折略有失衡；作為一部商業片，牠喜歡玩象徵，還夾雜了不少個人表達…但這些都不妨礙它成為一部好看的電影。無論是當下國產戰爭片中最真實的戰場還原，還是大背景下小人物的人性微光，亦或是熠熠生輝的民族氣節，都值得觀眾細細品味。

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畫與聲

1937年10月，淞滬會戰進入尾聲，國軍撤離上海，留下最後一支部隊做最後的抵抗。「八百壯士」（實際為四百多人）奉命進入四行倉庫，以有死無生的姿態與日軍激戰四天四夜……其他的戰鬥不同，四行倉庫保衛戰的特殊之處在於它是有觀眾的。由於地理位置的特殊性，四行倉庫對岸是未受戰爭侵擾的租界。安全區裡的人們絲毫不擔心砲彈會越界，親眼目睹著這場戰事的發展。於是，這就形成了一副非常奇妙的畫卷：以河為界，一邊是燈紅酒綠的天堂，另一邊是炮火連天的地獄。

《八佰》充分發揮了IMAX攝影機的寬畫幅特點，運用了大量全景為觀眾奉上了一次震撼的視覺體驗。而戰爭的緊張感則用戰士生存空間的狹小來呈現。比如，當戰鬥打響之後，彷彿哪裡都成了危險地帶，伸個頭就可能沒命，伸個手就可能殘廢，你永遠不知道下一顆子彈從哪兒射來。最絕的是姜武飾演的老鐵，他為了保命，乾脆讓人將麻袋堆在自己身上，甘做一隻怕死的「鴕鳥」。

《八佰》導演管虎成功將四行倉庫保衛戰拍出群像的質感，不少內地觀眾看畢後表示「真實得令人心碎」、「拍出了文化自信」、「悲壯卻充滿希望」，按圖看更多點評▼

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場面上的視覺有了，但人物又該如何呈現呢？要知道，《八佰》並不滿足於兩三個主要角色的刻劃，而是要刻劃一群人面對戰爭時的情態，這對於兩個多小時的電影來說無疑是一大挑戰。《八佰》的處理也很乾脆，大部分角色都黑乎乎一片，觀眾也不一定能看出誰是誰，索性就用聲音特寫，再配合上全景拍攝，還真起到了不錯的效果。比如，戰鬥打響之後，普通老百姓對戰爭是個什麼態度？攝影機並沒有對準某個路人甲，而是展現了整個街道的大全景，但路人的聲音卻清晰入耳，「反正打不到租界來，這兒可是洋人的地界。」

再比如，端午（歐豪飾）的舅舅被日本人凌遲處死，電影給的也是一個遠景，但卻用他舅舅的喊話做了聲音特寫。對觀眾來說，這同樣具有感染力。同樣的例子還有戰士們充當人肉炸彈排隊從窗戶跳下的場景。那是他們生命中的最後一躍，人們甚至看不清他們的長相，只能聽到響徹在耳邊的「我叫×××」。

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戰爭的真相

相信大部分人與我一樣，在進入戲院前對這部電影的敘事邏輯大概有些預設。畢竟，如果僅僅是展現「德械軍團」英勇抗敵的戲份，未免太過單薄，多一些殘兵敗將的成長歷程或許才振奮人心。《八佰》的開場似乎也說明了這一點。大部隊撤退了，留在淞滬戰場上的軍人魚龍混雜，有潰兵、也有逃兵…

羊拐（王千源飾）是個典型的職業軍人，早已將生死看淡。即便換了個番號，換了群戰友，依然能夠迅速進入戰鬥模式，指哪打哪。但老算盤（張譯飾）和老鐵（姜武飾）怕死，端午即使親眼目睹了舅舅的死亡場面，但還是不敢對日本人開槍。按照一般的創作規律，接下來就應該是「廢柴們」通過戰爭迅速成長，最終雄起的故事了吧？

羊拐（王千源飾）是個典型的職業軍人，早已將生死看淡。（《八佰》劇照）

《八佰》並不完全是這樣的作品。最起碼，它向觀眾傳達了一個很簡單的道理：戰爭能教會人成長，但不是人人都有這個機會。戰爭不是萬能的煉鋼爐。老鐵被戰場的氣氛感染，也想爭氣，結果才剛探頭就被子彈打中了嘴巴。老算盤情急之下趕忙救人，也遭飛來橫禍，手指被打斷。這次受傷，把兩人好不容易提起來的心氣給打沒了。老鐵萎了一整部電影，直到最後才再度站起，老算盤腳底抹油，溜之大吉。

也有的人懷著一顆救國之心，卻出師未捷身先死。比如，電影中本來身處租界的三名學生，憑藉滿腔熱血「偷渡」進戰場，想與守軍共存亡。沒想到，他們在第一場戰鬥中就傻了眼，逃跑的逃跑，呆滯的呆滯。不過幾分鐘時間，全部窩囊地死去。人命如草芥。影片中有一個細節，老算盤等人試圖從水下逃跑，中途卻碰到了意圖從水下偷襲的日軍，為了不暴露自己，他們只能憋氣求生。其中一個人因為支撐不住想要探頭呼吸，被老算盤等人死死按住，活活憋死在水中。等到日軍通過，老算盤等人重新出發，甚至都沒多看一眼剛剛被自己按死在水底的同路人。

（《八佰》劇照）

「白馬非馬」

除了在視聽語言和戰爭等方面給觀眾帶來了驚喜，《八佰》的意象表達也值得一說。正如文章開頭所說，儘管《八佰》中的商業元素滿滿，但導演往其中注入了不少思想表達。有的只是暗戳戳地輕點。比如，小湖北（張俊一飾）初到四行倉庫，便被帶去見了團副謝晉元。他驕傲地說，「我是朱元璋的後代。」謝晉元馬上反問，「那你知道明朝是怎麼滅亡的嗎？」

影片的戰爭場面追求真實，人物刻劃注重寫實，但偏偏闖入了一匹狂奔的白馬，且貫穿始終。按理說，這種被賦予了頗多含義的意象往往在文藝片中較為常見，是導演為觀眾埋下的解讀之匙。管虎將其放置於《八佰》中，不僅不見違和，反而讓影片的立意更上一層樓。

白馬是士兵內心個人英雄主義的外化。（《八佰》劇照）

一方面，白馬是士兵內心個人英雄主義的外化。他們孤軍奮戰，已然抱有必死決心，卻聽見河對岸唱著趙子龍單槍匹馬在長坂坡殺了個七進七出。絕境之下，誰又不希望自己也能騎上白馬，像趙子龍一樣救國於危難之中呢？

另一方面，白馬代表了中華民族的自尊心。四行倉庫守衛戰中，日軍進攻屢屢受阻。對方的指戰員騎著高頭大馬走進戰區，要求開展長官間的對話。謝晉元出發時，身邊的小將為他牽來白馬，表示絕不能在氣勢上輸給對方。

除此之外，白馬還寄託著人們對美好新中國的渴望與想像。在這場公開的戰鬥中，西方各國代表組成觀摩團，穩坐飛艇之中，從上帝視角對交戰雙方品頭論足；日本人的攻勢一波未停一波又起，還出動了戰鬥機進行掃射……

（《八佰》劇照）

而中國人靠什麼？靠的是民眾覺醒之後的全民抗戰。影片中，原本只會拿著望遠鏡躲在陽台上觀戰的老師最終拿起了槍，成天抱怨的夫人開始為死戰的將士流淚，小孩們衝著英雄敬禮，唱戲的對著英雄抱拳，曾經事不關己的販夫走卒呼喚英雄歸來……當這些人全部擰成一股繩之後，贏得的是白馬的新生。

尤其影片結尾時與現代社會的交互，更是讓這種氣氛達到了頂點：四行倉庫的殘垣斷壁猶在，周圍已是繁華的城市建築群。儘管《八佰》還存在著諸多問題，比如個別角色的轉折頗為生硬、某些情節中藝術化的表達讓觀眾感到一頭霧水等。但瑕不掩瑜，《八佰》絕對是一部質量上乘的國產戰爭片，也是一部優秀的愛國主義電影。有了這部電影打底，讓人對管虎接下來的主旋律作品有了更多期待。

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