錢國偉病逝｜星爺邀請執導《美人魚》　唔怕被鬧︰佢唔講嘢你先驚

前TVB監製錢國偉（Wilson），今日（27/10）病逝，終年58歲。錢國偉是香港著名的綜藝節目監製，監製過的節目包括《獎門人》系列、《美女廚房》等，膾炙人口。隨後他亦參與電影拍攝，2011年首次執導作品《戀夏戀夏戀戀下》，往後更開出《喜愛夜蒲》系列，2016年更獲周星馳賞識，與林子聰、盧正雨，共同擔任電影《美人魚》執行導演。

雖然《喜愛夜蒲》當年不被看重，但當年的確捧紅不少人。（《喜愛夜蒲》海報）

錢國偉在內地宣傳《美人魚》時，有提到跟周星馳的合作，其實二人早在拍攝兒童節目《黑白殭屍》時，已跟周星馳結緣。「我們二十多年前已經認識,當年我剛進TVB兒童節目組擔任副導演，一起合作喜劇《黑白殭屍》，工餘時間也有一起吃飯，去吃自助餐等等，不過後來他離開TVB，大家各有各忙。」被問到拍《美人魚》時有否一齊想當年？錢國偉就憶述雖然相處時多談工事，但都有偶然談舊事。「其實我倆都很仰慕譚玉瑛，星爺都好奇為何她到現在還未結婚呢？」

周星馳邀錢國偉擔任《美人魚》的執行導演。(《美人魚》劇照)

星爺跟錢國偉相識於《黑白殭屍》。(影片截圖)

突然想起老友

多年後，直至籌拍《美人魚》，星爺突然想起這位舊朋友。「因為他知道我在TVB製作過很多綜藝節目，好像選美等節目，他想我幫他進行《美人魚》女主角的選秀安排，於是由網上選秀，到後來的總決賽我都有參予。」結果女主角林允在12萬位海選名單中脫穎而出，當時記者便問錢國偉，到底林允有什麼優勝之處？「可能是因為氣質，她清純活潑，其實星爺在最後三、四個候選人中考慮了很久，最後才選下林允。」

當年的星仔，今天已貴為星爺，坊間對星爺的傳聞有不少，多年後再合作，錢國偉好清楚大家的位置早已不同，相處方法亦會不同。「沒有導演是不罵人的，星爺是一個天才，天才都是古怪的，都是難以猜測的，所以星爺的一切我都可以接受，雖然有衝突的時候我也會挺難過。」

嘗試猜測星爺心意 錢國偉︰基本上每次都估錯！

不過當日錢國偉覺得跟星爺合作，最困難不是捱罵，而是要猜測星爺想拍什麼？他笑言每次在片場，都跟另一執行導演林子聰，猜測星爺會怎麼擺放機器？從什麼方向拍？怎樣拍？「但他真的很難估，基本上每次都估錯！」

雖然星爺是導演，但作為執行導演，都總有時候要提出個人意見，不過錢國偉指星爺的控製欲很強，腦海中有自己的想法，執行導演就只是幫助他把想法執行出來。不過有時當自己提出的意見不獲接受，星爺會索性不說話，這時候會令身邊人更害怕。錢國偉︰「如果他覺得我們的建議不好，他就不說話，只是黑著臉坐在一旁，他不罵我們的時候，其實我才害怕。」