周星馳李修賢由恩師到鬧反　當年被罵內容竟轉化成《西遊記》對白

香港笑匠周星馳（星爺），由無線藝員訓練班出身，當日是小演員一名，仍主持兒童節目。1988年李修賢監製的《霹靂先鋒》，破格找他演男配角，結果該片就令星爺奪得第25屆台灣金馬獎最佳男配角。該獎成為人生轉捩點，開始獲電視台器重，拍下《蓋世豪俠》、《他來自江湖》，李修賢就被傳媒公認他是星爺伯樂、恩師。不過數年後，二人就傳出不和，甚至鬧翻，一直未有再合作。

周星馳憑《霹靂先鋒》奪得第25屆台灣金馬獎最佳男配角。（《霹靂先鋒》劇照）

不和傳聞，源於星爺拿下金馬最佳男配角後，有傳李修賢一口氣，以70萬片酬簽了周星馳10部片約，奈何往後的作品《義膽群英》、《風雨同路》都票房不濟，於是李修賢將其部分片約外借給其他電影公司拍戲，但這亦成為決裂的導火線，事關他在1990年拍下劉鎮偉執導的《賭聖》，一片狂收4,132萬票房，奠定星爺地位。

片酬低成導火線

雖然星爺變成票房保證，但有傳早年簽下的合約，要照舊價履行，因此在合作完《龍的傳人》和《情聖》之後，周星馳就決定與李修賢分道揚鑣，而期間星爺亦已拍下《賭俠》，同樣大收4,000萬，1992年拍下的《家有囍事》更高達4,800萬。

除了片酬問題，有指李修賢曾經在片場，因為周星馳的演技太誇張，過了火位，直罵他不懂演戲：「做咩要似隻狗咁賣力？」，有指星爺對此對白耿耿於懷，隨後在《西遊記之仙履奇緣》，親自講出來，形容自己行路似隻狗。

68歲李修賢復出再執導演筒 向來獨具慧眼發掘周星馳同另一影帝

星爺遙望遠處的孫悟空，講了自己似隻狗的對白。（《西遊記之仙履奇緣》影片截圖）

「李修緣，我誓要殺你全家」

不過更激烈一次，是星爺在拍攝杜琪峯執導的《濟公》中，星爺角色在變成濟公前叫做「李修緣」，而他在戲中得罪了十世惡人袁霸天，被上門找晦氣，在牆上寫上︰「李修緣，我誓要殺你全家」由於「緣」和「賢」發音相似，故大家都普遍認為星爺是有心指桑罵槐，純粹乘機發洩一下。不過當時就被同為李修賢提攜的已故藝人成奎安，就大罵周星馳欺師滅祖，直指以他當時的身份，大可以要求改劇本甚至刪掉這一幕，照樣拍出來實在太無情了。

+ 2 + 2 + 2

二人不和的關係已屬公開的事，李修賢亦曾在訪問中提及不會再合作，但直至2002年，星爺憑《少林足球》贏得香港電影金像獎最佳男主角時，在台上逐一多謝演藝生涯上遇過的恩師，他先多謝偶像李小龍先生，令他立志成為一位演員，隨後再逐一答謝藝員訓練班的導師、兒童節目、劇集監製，然後意外地讀出︰「李修賢先生，畀我演出第一個大銀幕電影。」雖然此話並沒有修復二人關係，但就讓觀眾看到星爺依然是個飲水思源的人。