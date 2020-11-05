金城武初戀靚過楊采妮？　53歲林葉亭封超級美魔女擁過億身家

男神金城武私生活一向十分低調，多年來緋聞寥寥可數，當中最出名要數合作多次的楊采妮，二人於90年代中曾被封為金童玉女，可惜從未承認過戀情。至於兩段較公開的，已是金城武出道初期，還未來港發展的時候，其一位叫戈偉如，比他年長9歲，今次小編要介紹的是外間號稱金城武的初戀、外貌似徐若瑄加蒼井空的林葉亭。

年輕時的林葉亭十分漂亮。（IG圖片）

據台灣媒體報導，金城武於出道初期與比他年長6歲的林葉亭相戀，相信香港觀眾對這個名字感到陌生，現年52歲的林葉亭90年代初出道當歌手，出過兩張個人專輯，雖然外形出眾，但沒有大紅大紫，反之金城武在台灣爆紅，有指林葉亭因自悲而跟金城武分手，而後來金城武亦曾承認過，他的初戀在剛入行時發生，雖然沒有公開前女友身份，但外間都認定是林葉亭。

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後來林葉亭下嫁搖滾歌手高人傑，轉型當服裝及造型設計師，出版過本美容相關書籍，不定時擔任綜藝節目嘉賓分享美容心得，觀眾沒有忘記這位美女，仲感嘆她的美貌廿幾年來如一日。現時林葉亭跟丈夫一同經營服飾及美容生意，據知年營業額高達5億台幣，離開演藝圈後事業更有聲有色。

林葉亭跟丈夫育有一名兒子，長得高大有型。（IG圖片）