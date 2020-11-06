007：生死有時｜黑人女性Lashana Lynch接任　慘遭大量抨擊刪戶口

「占士邦」系列《007：生死有時》延期至2021年4月2日才上映，主角依然由英國男星丹尼爾基克（Daniel Craig）出任，反派則由奧斯卡影帝雷米馬利克（Rami Malek）飾演。早前有消息指出丹尼爾基克會卸任007，隨後又講到他不捨卸任，近日又爆出最新消息！

丹尼爾基克拍埋今次《007：生死有時》就會卸任。（電影劇照）

事實上，今集將會是丹尼爾基克最後一次做007，早前有外媒傳過「超人」亨利卡菲爾（Henry Cavill）、「毒魔」湯哈迪（Tom Hardy）皆為接班人選，不過近日同樣有份出演《007：生死有時》的Lashana Lynch在訪問中自爆自己為下任007，更是首次由黑人女性擔任該經典角色。Lashana Lynch在《007：生死有時》中飾演在占士邦退休後加入的00號特務。

早前已有傳過Lashana Lynch飾演的Nomi將會成為下一任007。（劇照）

有指當散布了Lashana Lynch將會擔任下任007的消息後，她收到了不少惡意評價。據外媒報道Lashana Lynch早在某個星期，刪走了所有社交平台戶口，陷入個人冥想當中而不願見任何人，因為她收到了大量網上抨擊需要尋求安慰。Lashana Lynch有指：「知道這跟她本人無關，我是個黑人女性，要是有另一個黑人女性獲選，外界的評論都會一樣，她同樣會被攻擊、所以我要時刻提醒自己，會引起這樣的評論，全是因為這是件非常革命性的事件。」

Lashana Lynch曾出演《Marvel隊長》，扮演在貝兒娜森地球上時的摯友。（《Marvel隊長》劇照）