YouTuber 訪《賭俠》大傻賭檔　「投降輸一半」發源地變成點？

YouTuber Hebe最近拍攝了一系列重溫90年代港產片拍攝場地的影片，繼早前當探訪過《逃學威龍2》（1992）、《賭俠》（1990）、《古惑仔之人在江湖》（1996）以及《古惑仔3之隻手遮天》（1996）的重要拍攝場地之後，新片又繼續發掘《賭俠》中刀仔（劉德華飾）所住的別墅以及大口九（成奎安飾）的非法賭檔，還有《家有囍事》（1992）的常家大屋。

Hebe表示，要數《賭俠》的經典劇情，定必要提到將賭錢規矩「投降輸一半」發揚光大的一幕，戲中周星祖（周星馳飾）因為特異功能失效而令變牌只能變一半，繼而「出術」勸告賭檔主人大口九「投降輸一半」。

事不宜遲，即劇重溫「投降輸一半」一幕：

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YouTuber Hebe透露，《賭俠》中的「蔡美利士多」其實位於大埔林村，是64K和64P號巴士途經的其中一個站旁邊。不過「蔡美利士多」現時已經改建，由原來的士多變成一家地產舖，在Hebe帶觀眾重遊電影拍攝場地時，更一度被疑似地產舖的員工查問來意。除了「大口九賭檔」之外，Hebe在新片中亦帶觀眾到訪「科威特人」的居住大宅，以及《家家有囍事》（1992）的常家大屋，還發現科威特人（後陳刀仔入住）和常歡（周星馳飾）原來係鄰居！

點擊下圖睇睇各電影場地的變化：

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YouTuber Hebe原片連結：

《賭俠》刀仔、龍五與《家有囍事92》的常家是鄰居！？尋找「投降輸一半」的發源地 | 港產片朝聖地．賭神與賭俠 / 家有囍事92 -周星馳、劉德華、張國榮、毛舜筠、吳君如、吳孟達

同場加映：

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點擊以下圖輯睇睇Hebe仲帶大家重溫上述四部電影嘅真實位置：