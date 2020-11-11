Lily James偷食人夫Dominic West　男方向老婆坦白婚姻面臨破裂

現年31歲的「灰姑娘」Lily James上個月被指背著「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）偷食50歲有婦之夫Dominic West，二人更在羅馬熱吻，引發軒然大波。 最近據消息人士透露，Dominic向老婆Catherine FitzGerald坦白自己對Lily James很有感覺，今次的婚外情不是玩玩下，Dominic長達10年的婚姻亦面臨破裂。

Lily James上個月被影到背著「美國隊長」基斯伊雲斯偷食人夫。（Lily James IG）

Lily James與「美國隊長」基斯伊雲斯在今年7月傳出熱戀，二人被指前後腳上酒店，打得火熱。但上個月Lily就被外媒拍到她與已婚男星Dominic West在羅馬激吻，引起關注。Lily之後接受訪問時就指不談私人情感，就連被問到對於婚姻的看法，也只回答：「我不知道...我不確定。」便低頭無語。

偷食事件曝光後，Lily接受訪問時就指不談私人情感。（Lily James IG）

Lily James被指背住基斯伊雲斯出軌，對象更是已婚的Dominic West，形象插水。最近有消息人士就指Dominic向老婆Catherine FitzGerald坦白，他對Lily James很有感覺。

Dominic West與太太擁有一段10年婚姻，育有4名子女。最新消息指，Dominic坦誠與Lily不是玩玩下，他的太太感到很傷心打算離婚。

事件曝光後，Dominic West隨即返美國嘴老婆Catherine FitzGerald證婚姻堅固。（Metro Twitter擷圖）

據知上個月Lily James激吻Dominic West的照片曝光，偷食事件爆出後，男方隨即返回英國，當時他更家門前深情熱吻畀傳媒任影，更大曬一張手寫聲明「我們的婚姻很堅固，我們仍然在一起。謝！」兩人都有在聲明上簽名，但就對偷食一事毫不給予回應。

Dominic West跟Catherine FitzGerald結婚已經10年。（Getty Images）

不過，近日再有消息人士指，Catherine FitzGerald向朋友透露，老公承認對莉莉有感覺，起初是以為是一夜情，但並不是這樣簡單。她知道老公對Lily James認真後，非常傷心，覺得這段婚姻已經玩完，正掙扎是否要離婚。

Dominic向老婆Catherine FitzGerald坦白自己對Lily James很有感覺，長達10年的婚姻面臨破裂。（GettyImages）

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