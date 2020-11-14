《鬼滅之刃》劇場版分析！為何炎柱沒有「輸」？從杏壽郎學到的事

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「變強」是許多經典少年漫畫的主題，但一個人為了變強可以犧牲到什麼程度？可以為了變強而不擇手段嗎？可以為了變強而出賣人性尊嚴，甚至變成鬼或妖怪嗎？變強這件事，是否又隱喻著社會的現實？

在我成長的年代，演繹這個議題最經典的動漫，莫過於《幽遊白書》中的幻海與戶愚呂弟，而今，《鬼滅之刃》劇場版中的「炎柱」煉獄杏壽郎與「上弦參」猗窩座也繼承了這個討論。

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有沒有一點熟悉的感覺？這其實就是當今社會中最流行的「金錢至上」價值觀，很多人賺錢單純就是為了錢及物質生活，他們不考慮自己能為社會貢獻什麼，也不考慮自己能創造或留下什麼，對他們而言金錢及滿足慾望本身就是生命的意義。只不過少年漫畫中講錢就太俗了，實際上兩者是相同邏輯。

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：林艾德，原文：為什麼大哥沒有輸？鬼滅的生命哲學

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