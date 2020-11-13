「黑豹」查特域克遺作入圍高譚獎爭影帝　外媒直指來年挑戰奧斯卡

美國演員查特域克保斯曼（Chadwick Aaron Boseman），因為演出Marvel超級英雄電影《黑豹》而成名，可惜於今年8月，因大腸癌離世，終年43歲。不過其遺作《藍調天后》（Ma Rainey's Black Bottom），今日就獲提名有奧斯卡前哨戰之稱的「高譚獎」，並爭奪男主角，結果預計來年1月公布。

電影《黑豹》亦曾經替Marvel Studios出戰奧斯卡，獲提名最佳電影。（劇照）

早前已宣布，明年奧斯卡頒獎典禮將延後兩個月舉行，不過一直被視為前哨戰之一的「高譚獎」，就於今日（13/11）公布入圍名單，當中最受矚目的是已故男星查特域克，憑Netflix電影《藍調天后》獲最佳男主角提名爭影帝。由於獎項頗具指標性，於對於往後能否打進奧斯卡提名名單，也被睇高一線。

查特域克在《藍調天后》中飾演爵士樂手。（《藍調天后》劇照）

查特域克在《藍調天后》中飾演爵士樂手，與女主角，曾獲奧斯卡最佳女配角維奧拉戴維斯（Viola Davis）大鬥演技。其實在過去奧斯卡史上，亦有已故演員贏得獎項，演員彼得芬奇（Peter Finch），於1976年憑電影《電視台風雲》（Network）奪得奧斯卡最佳男主角獎和金球獎最佳男主角獎，由於他在奧斯卡獎公布提名前一個月逝世，故成為第一位死後獲奧斯卡獎的演員。

《蝙蝠俠—黑夜之神》（The Dark Knight）中飾演小丑的希夫烈達（Heath Ledger），他於2008年1月因藥物過量逝世，終年28歲。(劇照)

另一位就是在《蝙蝠俠—黑夜之神》（The Dark Knight）中飾演小丑的希夫烈達（Heath Ledger），他於2008年1月因藥物過量逝世，終年28歲。而同年他便憑角色奪得第81屆奧斯卡金像獎（最佳男配角）。