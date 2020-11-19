無聲專訪｜男女主角苦練手語　劉子銓︰他們發開口夢都是打手語

在《第57屆金馬獎》榮獲8項提名的電影《無聲》，一直被視為大熱。這是新銳導演柯貞年的首部長片，大膽將一件真實事件搬上銀幕，不少人看過都感覺沉重，更不相信是曾經發生過的真實事件。

男女主角劉子銓、陳姸霏，同樣飾演聾啞人士，為了角色更苦練了3個月手語，而榮獲今屆金馬獎最佳新演員提名的陳姸霏，坦言要練到非常純熟不會阻礙面部表情才叫合格。

兩位單是學手語都花了３個月。（《無聲》劇照）

手語練習有助日後演出

記︰記者 銓︰劉子銓 霏︰陳姸霏

記︰兩位都花3個月時間訓練，過程艱苦嗎？

霏︰平時利用手做的動作都比較簡單，所以當開始學習時會有抽筋，但由於我們每日都去練習，手部肌肉有了記憶，所以往後的練習已沒有這麼困難。

銓︰學習過程是先學一些詞彙，隨後再學台詞的手語，到時便發現我們最先學到的手語文法再用到台詞上，就變得輕鬆。

記︰熟習後，要如何將手語做得更傳神？

霏︰要練習到手部肌肉有記憶，到你打出手語時，便不會因為只顧打手語而影響表情，因為你已經習慣了。

銓︰我是第一挑戰沒有對白的演出，手語的快慢和力度就代表情緒。另外，沒有對白下，最能表達情緒的地方就是臉，這亦幫助我日後演回有對白的演出時，臉上表情可更猛。

霏︰大部份手語到今天仍然記得，甚至拍到後期，一般的溝通都可以用手語。

銓︰我拍完《無聲》後，身邊同學和朋友都會踴躍叫我教他們，我最喜歡的手語是把兩個「OK」手勢扣起來，扣在一起代表有關係，沒有扣上就是沒關係，這個動作我在日常都會用上，很簡單，溝通方便很多。

男主角劉子銓及女主角陳姸霏，接受《香港01》Zoom訪問。（官方圖片）

不敢相信的事實

記︰故事改編自真人真事，當初接觸這宗新聞時有覺得不敢置信？

霏︰當知道是真人真事時的確很生氣，為甚麼會這樣欺負別人。

銓︰我覺得不可置信，這些事情怎麼會發生，隨後更覺得有義務去將這個故事傳達出去，所以拍攝這部電影是替聾啞人士說出他們的故事。

記︰拍完《無聲》，自覺更了解聾啞人士？

霏︰有呀，例如打手語時方向給錯，整句話的意思都可能不同，會完全顛倒過來。

銓︰因為我有聾啞助教住在我家，跟他們生活會發現他們有獨特的思維邏輯，我們都意想不到。例如他們的鬧鐘沒有聲音，是放在臉部旁邊靠強烈的震動震自己。而且聾啞人士都會發開口夢的，但那些夢話都是在打手語。

記︰有說《無聲》是台灣版《無聲吶喊》，兩位覺得如何？

霏︰《無聲吶喊》是學生跟老師的事情，《無聲》是學生跟學生，前者會有一個指定的壞人，要打敗他，但我們是沒有，大家都是受害者。

銓︰我看完《無聲吶喊》後，感覺很不舒服，比《無聲》更不舒服，因為結局是沒有希望的。相比起來，《無聲》是有種溫度的，給你很多通道和方法去思考和出路，沒有這麼絕望。

記︰故事那麼沉重，拍攝是有影響心情嗎？

銓︰我們拍得沒這麼辛苦，鏡頭後一樣會開玩笑，觀眾放心，我們沒有沉重的感覺。